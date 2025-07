Capstone Copper Cozamin celebra el Día del Minero en Zacatecas

Por: La Jornada Zacatecas •

En el marco de la conmemoración del Día del Minero, Capstone Copper Cozamin celebró con entusiasmo y profundo respeto a todas las mujeres y hombres que día con día forjan con su esfuerzo el presente y el futuro de la minería en Zacatecas, tierra que debe su origen, desarrollo y grandeza precisamente a esta noble actividad.

Como es tradición de la familia Cozamín, se realizó una misa para agradecer el trabajo y la productividad de la minería y se reconoció la invaluable labor de quienes, con vocación, disciplina y entrega, forman parte de esta industria estratégica para el estado.

La conmemoración realizada por la minera fue encabezada por el ingeniero Abel González Vargas, Gerente General de Capstone Copper Cozamin, acompañado por el contador Jesús Espino Zapata, Gerente Administrativo, y el licenciado Saúl Ríosvelasco, Gerente de Capital Humano y Cultura, así como por todos los integrantes de la gran familia Cozamin.

Uno de los testimonio sobre el significado de ser minero lo ofreció el ingeniero Edmundo Aguilar Solís, Gerente de Mina de Capstone Copper Cozamin, quien compartió su visión de lo que representa ser parte de esta industria:

“Ser minero es una palabra muy profunda. Tengo 32 años desde que comencé la carrera, y a lo largo de ese tiempo, con la bendición de Dios, he dado todo. Esta carrera me ha regalado una gran familia y grandes compañeros. He perdido amigos que han dado su vida dentro de la minería, pero también he sido testigo de que es una de las profesiones más grandes y con más futuro que existen”, dijo el minero.

Añadío que dentro de la industria “lo más valioso es su gente, mis compañeros de trabajo, mi familia, los proveedores de la industria y todos quienes están elacionados con esta actividad”

El ingeniero Edmundo Aguilar informó que para Zacatecas, la minería significa mucho: el estado es uno de los principales productores de plata y oro en el mundo. Pero más allá de eso, la minería fue la actividad que dio origen a la fundación de la ciudad, también ha dado crecimiento a su gente, ha permitido que formen familias, tengan sus casas, sus autos, sus sueños cumplidos.