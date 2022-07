Vacunación contra el Covid-19 ayuda a mantener las hospitalizaciones en bajo nivel

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

Con la llegada de la quinta ola de Covid-19 a Zacatecas, el incremento en los contagios en la última semana ha sido considerable, no obstante la hospitalización, si se compara con el verano anterior en que llegó la tercera ola por la variante Delta, sigue siendo baja y esto se debe, en gran medida, al refuerzo que ha significado la vacuna para el sistema inmune de los zacatecanos, pues si bien hace un año se registró 50 por ciento de ocupación en camas generales, al 9 de julio de 2022 el porcentaje es de 27, según la Red IRAG.

En agosto de 2021, el potencial transmisor de la variante Delta provocó que Zacatecas registrara un alto nivel en ocupación en lo que a Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) se refiere, es decir, pacientes graves, cuando alcanzó 83.33 por ciento, no obstante, a la fecha en este rubro hay un 19.4 por ciento de ocupación, es decir una gran diferencia en la que impacta también la inoculación que han recibido los zacatecanos.

En 2021, con dicho porcentaje, la entidad se encontraba en el sexto lugar nacional de ocupación de camas con ventilador UCI, y ahora ocupa el lugar número ocho, aunque la diferencia en el porcentaje y por ende en el número de pacientes es importante.

En lo que se refiere a las camas de hospitalización general, la entidad registra, como ya se mencionó, 27 por ciento de ocupación, mientras que para el verano de 2021 el porcentaje era de 50 por ciento. No obstante, en lo que unidades médicas se refiere, la Red IRAG señala que el Hospital General Zacatecas “Luz González Cosío”, perteneciente a los Servicios de Salud, tiene un 100 por ciento de ocupación, al igual que el Hospital General de Zona No. 1 del IMSS, ubicado también en la capital, seguidos del ISSSTE con 25 por ciento de ocupación.

Con respecto a la ocupación de camas con ventilador, la situación actual según la plataforma citada no es tan crítica, ya que Zacatecas registra a nivel general 1.08 por ciento, esto cuando casi para la misma temporada y durante la tercera ola de contagios, el porcentaje de ocupación fue de 24.08. Este 2022, la Uneme de Urgencias, perteneciente también a la Secretaría de Salud, es la única unidad que registra y tiene solamente 2 por ciento de ocupación, mientras que en 2021 tenía 25 por ciento.

A pesar de los indicios evidentes del impacto que ha tenido la vacuna anticovid en la población, y que se refleja en el bajo porcentaje de enfermos de gravedad, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado de dos nuevas subvariantes del Coronavirus conocidas como BA.4 y BA.5 que están obligando nuevamente a varios países a estar en alerta, entre ellos México, porque según el Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica son las que están predominando en esta quinta ola.

La preocupación se debe a que estas dos subvariantes de Ómicron son consideradas las más contagiosas hasta el momento, porque tienen mutaciones que les permiten evadir la inmunidad, lo que hace que ni las vacunas existentes ni las infecciones previas de Covid permitan evitar su transmisión. Ante ello, autoridades de salud conminan a continuar con las medidas conocidas y la vacunación.