Líder sindical del Sntsa-39 advierte sobre nuevas acciones de manifestación

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

A través de un comunicado a la base trabajadora y hecho público por sus redes sociales, la secretaria general de la Sección 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (Sntsa), Norma Castorena Berrelleza, pidió a los pacientes que se solidaricen con la situación por la que atraviesan los trabajadores, porque ellos forman parte también de la razón de su lucha.

La líder sindical agradeció en el escrito a quienes la acompañaron en la marcha del pasado miércoles, así como a los que desde sus unidades médicas se quedaron laborando. De igual forma, agradeció por la solidaridad y apoyo a los trabajadores eventuales, los que pertenecen a Insabi, suplentes, así como a los trabajadores de base afiliados a este sindicato y que hasta la fecha no les han garantizado sus derechos laborales, en el supuesto de que sean transferidos al Hospital de la Mujer de Fresnillo

“Con esta marcha demostramos fortaleza y unidad, la cual nos guía para recordarle al señor presidente, Licenciado Andrés Manuel López Obrador, el compromiso que públicamente ha hecho para reconocer a los trabajadores eventuales y suplentes que han trabajado para los sistemas estatales de salud durante años, esperando la oportunidad de tener estabilidad laboral y seguridad en el empleo como un acto de justicia social, así como la garantía de que no violentarán los derechos del personal sindicalizado”, escribió Castorena Berrelleza.

La líder de los trabajadores de Salud recordó que en diciembre pasado se aprobó en sesión de la Junta de Gobierno de los Servicios de Salud de Zacatecas, el inicio del proceso para la enajenación del bien inmueble que ocupa el Hospital de la Mujer, dejando claro el compromiso con gobernador David Monreal Ávila, de instalar previo a la firma del convenio, mesas de trabajo para dar certeza en lo administrativo, operativo, jurídico y laboral, a todos aquellos que trabajarán en este nosocomio. Sin embargo, denunció, a la fecha las mesas no se han llevado a cabo y mucho menos se ha otorgado información alguna al respecto.

Aunado a lo anterior, advirtió Castorena, viene un proceso de federalización del cual continúan sin tener información oficial al respecto, no obstante, reiteró el compromiso de realizar asambleas informativas en todo el estado una vez se tenga la información correspondiente. En Zacatecas es de especial preocupación este tema, aseguró, debido a lo que está pasando en otros estados, por lo que refrendó igualmente su compromiso para no permitir, bajo ninguna circunstancia, se violenten sus prestaciones y derechos laborales.

“Seguiremos constituidos en Asamblea Permanente. Continúa la toma del bien inmueble Hospital de la Mujer en Fresnillo y trabajando bajo protesta en todas las unidades, mostrando el gran compromiso que tenemos con la ciudadanía sin dejar de prestar nuestros servicios, más sí pedirles a nuestros pacientes se solidaricen con la situación que estamos viviendo para que puedan entender que ellos forman parte también de la razón de nuestra lucha. Los conmino a mantenernos juntos en pie de lucha, con unidad como máxima fortaleza ante la falta de diálogo y voluntad política por parte de las autoridades de la salud en los temas que nos atañe”.

Finalmente, Castorena Berrelleza adelantó que en próximos días el sindicato estará dando a conocer de manera oficial, las acciones que habrán de realizar para lograr que la voz de los trabajadores de salud sea escuchada y atendidas sus legítimas demandas de justicia laboral”.