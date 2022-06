Trabaja 7.5% de los niños y niñas de México: Inegi

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

La Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2019, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), arrojó que, de los 28.5 millones de niñas, niños y adolescentes que residen en México, 2.2 millones trabajaron (equivalente a un 7.5 por ciento).

La encuesta refiere que ciertas condiciones y actividades implican un riesgo para esta población, por lo que se las ha clasificado como “ocupaciones no permitidas”. Lo anterior refiere a los trabajos que realizan quienes se encuentran por debajo de la edad mínima para trabajar (menos de 15 años), o bien, a los trabajos que se consideran peligrosos.

Así, de las niñas, niños y adolescentes ocupados, 93.8 por ciento (2.0 millones) laboró en ocupaciones no permitidas: 71.2 por ciento fueron hombres y 28.8 por ciento, mujeres.

De la población que laboró en alguna actividad no permitida, 55.9 por ciento lo hizo en ocupaciones peligrosas y 44.1 por ciento tenía menos de 15 años.

Tres de cada 10 niños, niñas y adolescentes (29.2 por ciento) trabajaron en el sector agropecuario, 25.0 por ciento en servicios y 22.8 por ciento, en comercio; siendo estos sectores los que concentraron mayoritariamente a la población ocupada en actividades no permitidas.

El 31.6 por ciento de esta población trabajó como apoyo en actividades agrícolas, ganaderas, forestales, caza y pesca; 24.5 por ciento se empleó en la minería, construcción e industria; y 14 por ciento laboró como comerciante o en área de ventas, en calidad de empleado o de agente.

Asimismo, los resultados muestran que 43.5 por ciento de los menores que realizaron actividades no permitidas sí lo hizo, 29.2 por ciento no, porque no recibió ingresos y 27.3 por ciento no aportó.

Los principales motivos por los que la población de 5 a 17 años laboró en una ocupación no permitida fueron: por gusto o solo por ayudar (27.2 por ciento) y para pagar su escuela y/ o sus propios gastos (19.1 por ciento). Tres de cada 10 (29.1 por ciento) refirieron que el motivo por el que trabajan se relacionaba con el hogar: 15.8 por ciento porque el hogar necesita de su trabajo y 13.3 por ciento porque el hogar necesita de su aportación económica.

El 56.2 por ciento de la población trabajó para un familiar; 38.0 por ciento para un no familiar, y 5.3 por ciento laboró por su cuenta. Al categorizar por sexo, sobresalió que 10.5 por ciento de las niñas en ocupación no permitida declaró trabajar sola o por su cuenta, en tanto la proporción de hombre en esta categoría es de 3.2 por ciento.

Entre las principales consecuencias para el hogar si la niña, niño o adolescente dejara de trabajar, se destacó que, en 25.1 por ciento de los casos, no pasaría nada o el hogar no se vería afectado; en 23.1 por ciento, el ingreso del hogar se vería afectado, y en 22.3 por ciento, el hogar tendría que destinar parte de su ingreso para el gasto del niño o la niña.