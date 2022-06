Exhorta CDHEZ al IMSS y Sntsa-39 a solucionar conflicto en Hospital de la Mujer de Fresnillo

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

Luego de que desde el 27 de mayo se radicalizaron las protestas de la sección 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (Sntsa) en contra de la Secretaría de Salud de Zacatecas, por la falta de información en lo que respecta al traspaso del Hospital de la Mujer al IMSS- Bienestar, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), María de la Luz Domínguez Campos, hizo un llamado para que al margen de la problemática laboral y sindical, se coloque en el centro del conflicto el derecho a la salud de los zacatecanos y se garantice la vida.

El llamado de la Comisión en este conflicto es fundamentalmente a que se establezcan los diálogos entre las autoridades y los sindicatos para que, de inmediato, se pueda resolver la situación, sobre todo de parte de las autoridades, dijo la ombudsperson, porque es a las que les corresponde garantizar el acceso a la salud de todas las personas y establecer instituciones con el personal suficiente y los medicamentos correspondientes para la atención.

“En este momento es urgente que se lleve a cabo el diálogo entre el sindicato de la Secretaría de Salud en el estado, entre la autoridad estatal, pero también que haya acercamientos con las autoridades federales del Seguro Social e incluso del sindicato del Instituto Mexicano del Seguro Social”, aseveró Domínguez Campos.

Reiteró que debe colocarse en el centro de toda la disputa, el derecho a la salud de los zacatecanos y las zacatecanas, “de miles de hombres y mujeres que no tienen seguridad social y, aun teniendo, encuentran graves obstáculos para que se les garantice su salud e incluso hasta su vida”, sentenció la ombudsperson.

Por eso, concluyó, al margen de la problemática laboral, sindical e institucional, deben todos los actores y, por supuesto las autoridades, priorizar el derecho a la salud y para ello debieron establecer los mecanismos de diálogo, comunicación y acuerdos para que se privilegie este derecho que, además, garantiza la vida de la población. No obstante, el conflicto continúa y no se vislumbra una solución en el panorama.