Que siga la transformación

Por: Ulises Mejía Haro •

Al día siguiente de las elecciones realizadas en seis estados del país, donde Morena y sus aliados resultaron victoriosos en cuatro de seis estados (Oaxaca, Quintana Roo, Hidalgo y Tamaulipas), el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo en su “Mañanera”: ¡Agárrense porque vamos hacer mucho más, la 4T será recargada!; lo dijo satisfecho, contento, sabedor de todos los logros alcanzados en estos tres años y medio de su gobierno, principalmente su lucha contra de la corrupción y la impunidad; en la defensa de la soberanía nacional; en la terminación de las escandalosas privatizaciones de bienes públicos y servicios, llevadas a cabo durante los sexenios de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto.

Basta recordar los casos de corrupción contra la Hacienda Pública, como el rescate de los bancos (Fobaproa), donde convirtieron deuda privada en deuda pública; la venta a precios de remate de TELMEX y Ferrocarriles de México; el Pemexgate; Enciclomedia y los grandes negocios de los hijos de Marta Sahagún; la Estela de la Luz y la inexistente refinería Bicentenario; La Casa Blanca, Odebrecht, la Estafa Maestra y la Reforma Energética de 2013, entre otros.

Una vez más, López Obrador tuvo el respaldo del pueblo, a su proyecto de la Cuarta Transformación; los excelentes resultados en los comicios del pasado 5 de junio, en gran parte se debe a su popularidad y aceptación ciudadana superior al 60%, a su liderazgo, honestidad, convicción y a sus logros alcanzados en su gobierno; desde luego las y los candidatos y el partido Morena, también hicieron su parte en condiciones adversas, ya que compitieron en estados gobernados por partidos de la alianza “Va por México PAN-PRI-PRD”.

Una vez más, queda demostrado que la gente rechaza las mentiras, las calumnias y las difamaciones, la gente quiere escuchar propuestas de solución a los problemas del país, estado, municipio y/o comunidad; a la Alianza “Va por México”, le resultó contraproducente la campaña negra y la guerra sucia emprendida contra el presidente López Obrador por los partidos de oposición, empresarios acostumbrados a hacer grandes negocios con el gobierno mediante el tráfico de influencias, algunos medios de comunicación que en el actual gobierno ya no gozan de convenios millonarios y de algunos periodistas “a modo”, impuestos a recibir millones de pesos por el pago de favores “moches” para hablar bien del Presidente.

En un intento desesperado, buscando influir en las elecciones estatales del 5 de junio, la oposición veladamente fraguó difamar al Presidente López Obrador, persuadiendo al exdiputado federal Porfirio Muñoz Ledo para que hiciera declaraciones en contra del Presidente, afirmando de manera irresponsable y sin presentar pruebas que “hay un contubernio entre AMLO y el narcotráfico”, estas declaraciones las hizo en la XL Reunión Plenaria de la Conferencia Permanente de los Partidos Políticos de América Latina (COPPAL), a la cual fue invitado “casualmente” por Alejandro Moreno (Alito), presidente nacional del PRI.

La campaña difamatoria fraguada por la oposición se confirma con la entrevista realizada por Carmen Aristegui a Francisco Labastida del PRI (orquestador del fraude del Pemexgate), donde declara sin fundamento, ni pruebas “que había indicios que apuntaban protección del gobierno al narcotráfico”. Desde luego, también ciertos personajes como Denise Dresser, Lilly Téllez, Gabriel Quadri, Claudio X González, Carlos Loret de Mola, Raymundo RivaPalacio, entre otros difundieron las declaraciones de Muñoz Ledo y de Labastida como si fueran ciertas, tratando de engañar a la ciudadanía.

Sin embargo, a los impulsores de esta guerra sucia, les salió “el tiro por la culata”, porque el pueblo es sabio, está informado, avispado y no se deja engatusar por las campañas negras, prueba de ello, es que Morena y sus aliados ganaron cuatro de las seis gubernaturas en los comicios del pasado 5 de junio, sumando con ello 22 de las 32 gubernaturas.

La alianza “Va por México”, en voz de los presidentes del PAN y del PRI, Marco Cortés y Alejando Moreno, festejan que no hayan sido arrasados con el 6 de 6 por Morena, que lograron mantener dos estados “que ya gobernaban” Durango y Aguascalientes y con ello dicen que “hay tiro” para las elecciones de 2024, lo cierto es que los grandes triunfadores de la pasada contienda fueron Morena y AMLO; tan es así, que periodistas como López Dóriga y Loret de Mola, quienes se han distinguido por ser abiertos opositores al gobierno de AMLO, reconocen, que así como van “no hay tiro” de la alianza opositora para el 2024, porque la alianza de Claudio X González, “no tienen proyecto, ni liderazgos que sean candidatos competitivos”, en cambio, Morena tienen aspirantes presidenciales competitivos como la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, muy cercana a López Obrador, quien de acuerdo al obradorismo, es la que garantiza el fortalecimiento y la consolidación la Cuarta Transformación; Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores, quien se ha distinguido en la política exterior o Adán Augusto, Secretario de Gobernación, quien ha tenido un buen desempeño en la interlocución con los tres órdenes de gobierno y tres Poderes de la Unión.

Otro plus para el 2024, seguirá siendo el fuerte liderazgo en el país del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en una de sus “Mañaneras” dijo: ¡Agárrense porque vamos hacer mucho más, la 4T será recargada! Quiero entender el sentido de sus palabras, en su compromiso que hizo ante los mexicanos y que transcribió en su libro “A la Mitad del Camino” de lograr al término de su gobierno, arribar a mejores niveles de desarrollo, con menos desigualdad y mayores niveles de bienestar para todas y todos, especialmente para los jóvenes con oportunidades de educación y empleo; lograr la autosuficiencia energética y alimentaria; aminorar la violencia y conseguir la tranquilidad en el país.