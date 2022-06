¡Que alguien llame a un médico! (segunda parte)

Por: JOSE DE JESUS REYES RUIZ •

A media semana – el miércoles para ser precisos – ZACATECAS CAPITAL, se vio paralizada durante prácticamente 10 horas por la movilización realizada por los agremiados al SINDICATO DE LA SECRETARÍA DE SALUD, liderados por NORMA CASTORENA BERRELLEZA. Esta mujer sigue insistiendo que actúa en defensa de los trabajadores cuando no hay nada más lejano a la realidad: actúa por cuenta propia por motivos personales y políticos de empoderamiento, pero ella mejor que nadie sabe perfectamente bien que toca la puerta equivocada porque el asunto de la apertura del HOSPITAL DE LA MUJER DE FRESNILLO nada tiene ya que ver ni con el GOBERNADOR DAVID MONREAL ni con su SECRETARIO DE SALUD, USWALDO PINEDO, porque dicho hospital ya pasó a las manos del sistema IMSS-BIENESTAR que impulsa el mismo PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

A ver, seamos honestos, ese hospital NO FUE CONSTRUIDO CON RECURSOS ESTATALES, sino con dineros provenientes de la federación, y el terreno fue lo único donado por el MUNICIPIO DE FRESNILLO, aunque algunas partes legales de dicha donación aún están pendientes.

Inicialmente se pensaba que este hospital sería manejado por la SECRETARÍA DE SALUD, lo cual en los momentos en que vivimos era – como lo dijimos en nuestra colaboración previa – prácticamente imposible porque no existían los recursos para mantenerlo funcionando con alrededor de 300 millones de pesos anuales.

La idea inicial era la de transferir todo el personal que actualmente trabaja en el HOSPITAL GENERAL DE FRESNILLO y cuya labor tiene que ver con LA MUJER, es decir, con los temas de OBSTETRICIA, GINECOLOGÍA y NEONATOLOGÍA para que siguieran su labor en el HOSPITAL DE LA MUJER – esa era la idea – y buscar los fondos necesarios para que dicha unidad fuera viable con profesionales de la salud ya contratados de tiempo atrás, algo como lo que se hizo en la ciudad capital cuando se abrió el HOSPITAL DE LA MUJER, o también cuando el HOSPITAL GENERAL – actualmente UNEME – que fungió como centro COVID los últimos dos años – dejó de funcionar para que así todo se trasladara – nos referimos al personal – a un nuevo y moderno HOSPITAL GENERAL que ya tenía prácticamente todo el equipamiento que requería y que fue presupuestado dentro del proyecto constructivo.

Esto posibilitó la apertura tanto del HOSPITAL DE LA MUJER localizado en GUADALUPE, como el nuevo HOSPITAL GENERAL en lo que hoy en día conocemos como CIUDAD GOBIERNO.

Ahora me podrán tachar de ignorante pero desconozco – porque no lo han dado a conocer – si la totalidad del personal que laborara en el HOSPITAL DE LA MUJER de FRESNILLO será de nuevo contrato o se traspasará parte del personal del actual HOSPITAL GENERAL DE FRESNILLO, si esto último es el caso, el IMSS tendrá que respetar la antigüedad y otros asuntos laborales de este personal que trabajará bajo las reglas del IMSS BIENESTAR y eso tendrá que vigilarse, pero nadie sabe a ciencia cierta si este es el caso, entonces NORMA tendría que vigilar estas nuevas contrataciones de personal que actualmente está sindicalizado bajo su tutela, pero si el personal será nuevo y a cargo del IMSS BIENESTAR, entonces ella nada tiene que ver porque es otra dependencia que no tiene por qué compartir con su sindicato estas nuevas contrataciones, esto lo tendría que saber hasta un niño de primaria.

Por lo mismo nada tiene que hacer paralizando una ciudad que ni las debe ni las teme, que tome a su gente y rente camiones y traslade su protesta a PALACIO NACIONAL en el ZÓCALO o a PASEO DE LA REFORMA frente a las oficinas del IMSS porque solo ellos podrían darle una respuesta, aunque suponemos que más bien la ignorarían porque se trata de alguien que nada tiene que ver con ellos.

Si realmente cree que con su actuar amedrentará a la nueva gobernanza, al gobernador y a su secretario de salud, por malitos que ellos sean, siento que está equivocada, y claro AMLO ni siquiera la voltearía a ver si las protestas se trasladaran a la CIUDAD DE MÉXICO como tendría que ser el caso.

Lo triste es, que en todo este aquelarre, no veamos a los verdaderos médicos que mucho tendrían que opinar al respecto, porque fuera de una tímida manifestación en contra de NORMA CASTORENA, de parte de quien usufructa ilegalmente el papel de DIRIGENTE DEL COLEGIO DE MÉDICOS, y que seguramente ya fue maiceado por la nueva gobernanza para manifestarse al respecto, y claro que nos referimos al DR. FERNÁNDEZ CANDELAS, el resto del gremio no dice esta boca es mía manifestando su desinterés por la VIDA PÚBLICA, que realmente les está afectando directamente, ya no se diga a la sociedad en su totalidad.

Mientras tanto, alguien tendrá que ponerle un alto a esta mujer, NORMA CASTORENA, para que deje de buscar empoderarse subiéndose a un tren que no es el suyo, aunque lo suyo lo suyo – fuera de proteger a trabajadores flojos y respondones – nunca lo ha hecho en realidad, o que alguien me dé pruebas de lo contrario.

Y mientras tanto que ZACATECAS siga hundiéndose a la deriva por culpa de unos y de otros en este enfrentamiento entre SINDICATOS de la SSA y del IMSS donde se pide la cabeza del SECRETARIO DE SALUD, una de las imposiciones más equivocadas de la nueva gobernanza que no supo cuando menos elegir – en tiempo – aunque fuera de tiempo a los miembros de un gabinete que de por sí deja mucho que desear.

Y claro un servicio que ya debiera estar funcionando, para el bien de la sociedad, sigue parado porque el hospital está ilegalmente tomado por un sindicato que nada tiene que ver con esta nueva institución que no se nos olvida dará servicio a la POBLACIÓN ABIERTA, pero en un descuido, si dicho nosocomio sigue tomado AMLO volteará a ver a otro lado – como lo hizo con la reciente toma de la TORRE DE PEMEX – y simplemente pensará: que se frieguen los ZACATECANOS al fin y al cabo son MONREALISTAS.

QUÉ TRISTEZA.

