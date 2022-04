Un contrasentido democrático llamar a no votar en consulta, asegura INE

Ciudad de México. Al iniciar la jornada de revocación de mandato, desde el salón de sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) el consejero Martin Faz alertó sobre “lo particularmente preocupante que se estén realizando llamados a no votar, empañando los esfuerzos organizativos” de este nuevo ejercicio que pretende fortalecer la democracia participativa.

- Publicidad -

“Si realmente se valora al INE, es un contrasentido llamar a no participar en un ejercicio con los estándares de organización del INE”, señaló.

En su intervención, reconoció que este ejercicio se realiza en “las condiciones posibles, no en las ideales” por la inusual insuficiencia presupuestal”, así como por el hecho de que “algunos de los actores que aprobaron la legislación ahora la desdeñan e incumplen”. Asimismo, consideró que una vez concluido este proceso es imperioso cumplir la ley porque no es concebible que al presidente al que se le pretende remover, no se le permita hablar o bien que los actores políticos opositores “tengan similar mordaza”.

Por su parte, el consejero Jaime Rivera si bien reivindicó el carácter ciudadano del ejercicio censuró la tergiversación, dijo, que se registró con el paso del proceso: “la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la promoción de este mecanismo por partidos políticos, ha estado a la vista de todos el activismo de gobernantes.. y funcionarios públicos de todos los niveles.

“Esta intervención ilegal. Fue haciéndose mas ostensible hasta llegar, durante la última semana , a un descaro que no se había visto en varias décadas. Legisladores, gobernadores, la jefa de gobierno y hasta el secretario de gobernación, han hecho alarde de la trasgresión de la ley y desafían groseramente a las autoridades electorales e incumplen sin rubor su juramento de respetar la Constitución”.

Finalmente afirmó que “quienes desde el poder desprecian la ley y aplauden su violación deberían saber que cuando el poder arbitrarios e entroniza cualquier puede convertirse en victima, incluso los que se benefician de el porque habrán destruido las instituciones que podrían defenderlos (…) Aun es tiempo de autocontenerse, que la embriaguez del poder no los conviertan en sepultureros de la democracia. Sin coacción ni acarreos ni trampas, México no merece una regresión al autoritarismo”.

A su vez, la consejera Carla Humprhey celebró la importancia de que México incorpore nuevos mecanismos de democracia participativa, “es una fecha histórica, sin precedente y de la mayor relevancia para la República”. Señaló que es un instrumento que reivindica la importancia de la participación ciudadana en la conducción del país, toda vez que es la concreción de sus nuevos derechos a la gobernanza democrática, a la rendición de cuentas, y la integridad electoral.

Reconoció la necesidad de revisar la legislación a futuro, particularmente lo concerniente al modelo de comunicación política tanto en lo que concierne a la posibilidad que se pronuncien los actores políticos, como a las restricciones a la difusión del INE que le impidió promover esta jornada los tres días previos.

En su oportunidad, el consejero Ciro Murayama destacó la relevencia de esta jornada, aunque lamento la cadena de “ilegalidades” que precedieron a su realización, entre las cuales destacó la violación de los gobernadores, legisladores y funcionarios que “atentaron contra al deber de neutralidad electoral lesionando de forma sistemática la legitimidad y puede que hayan puesto en riesog su legalidad”.

Consideró que estas conductas “muestran lo que no debe ocurrir en un proceso democrático. Esperemos que no se sumen nuevos actos. Como son acción y compra de votos.. tomemos nota de estas irregularidades, pueden poner en serio riesgo la gobernabilidad democrática”.

Para la consejera Dania Ravel, la relevancia de este ejercicio es que es un esfuerzo que consolida la rendición de cuentas al introducir otro mecanismo de participación ciudadana al modificar el paradigma de nuestra democracia centrado en el paradigma electoral. Con ello, permite a la sociedad remover a sus gobernantes cuando le ha perdido la confianza y permite transitar a una ciudadanía más participativa en un contexto en que, según el Latinobarómetro, en México el modelo representativo está en crisis: el 28 por ciento no confía en el Congreso; el 29 por ciento no confía en el gobierno y el 47 por ciento desconfía de los partidos políticos, aunque, la mitad de los mexicanos considera que la democracia es el mejor sistema político.

A su vez, el consejero UucKib Espadas señaló que “pese a un contexto de sabotaje y una campaña calumniosa y falsa contra el INE y sus integrantes”, el “INE puede entregar una organización exitosa”. Reconoció que el proceso dejó lecciones importantes aprendidas para corregir, entre las que destacó la imposibilidad de que el principal protagonista, el presidente, tenga la imposibilidad constitucional de pronunciarse en este proceso.

La consejera Claudia Zavala sostuvo que si la revocación de mandato se realiza con 57 mil 517 casillas y no con las 161 mil casillas que disponía la ley “es por una decisión política de la Cámara de Diputados y la secretaría de Hacienda” que le negaron los recursos al INE para realizarla conforme a la legislación. Deploró también que hubo actores políticos que provocaron mediante la difusión falsa, convocaron a desobedecer la ley de manera recurrente e hicieron declaraciones estridentes contra el INE.