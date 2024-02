Comité Estatal de Morena, en contra de nombramiento de Soledad Luévano

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

Luego de darse a conocer que Soledad Luévano y Saúl Monreal encabezarán la fórmula de candidaturas al Senado por la coalición del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el Comité Estatal de Morena se pronunció en contra de estas designaciones, mientras que la mayoría de los aspirantes manifestó que continuará en el proyecto de la Cuarta Transformación.

- Publicidad -

A través de un comunicado, el Comité Estatal de Morena señaló que en todo el proceso han sido respetuosos de los procedimientos estatutarios del partido en lo que respecta a la definición de candidaturas a nivel federal y estatal.

“Sin embargo no dejaremos de señalar posibles vicios de la vieja política dentro de este proceso. La imposición o el ventajismo de quienes por ninguna vía han favorecido al movimiento y ahora se beneficien de él sin ningún mérito es algo que no podemos permitir dentro de nuestra organización”.

Por tanto, dio a conocer que Morena en el estado “no reconoce la designación de la primera fórmula para el Senado de la República, no estamos convencidos de que la encuesta haya arrojado dicho resultado, mucho menos nos sentimos representados por ella. Pedimos de manera respetuosa, pero enérgica, se respete el estatuto de nuestro partido-movimiento, la voluntad del pueblo de Zacatecas, pero sobre todo no se traicionen los principios de nuestro movimiento”.

Por su parte, Ulises Mejía Haro agradeció el apoyo que tuvo la ciudadanía e indicó que “la lucha sigue, nos esperan más batallas, las cuales junto con ustedes habremos de ganar para construir el Zacatecas que todos anhelamos”.

Manifestó que los ideales que lo impulsan a participar en la vida pública del estado y del país son coincidentes con los principios de la Cuarta Transformación: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, por lo que, “desde la trinchera que se nos encomiende, seguiremos adelante con valentía y entusiasmo en apoyo al proyecto de nación que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Asimismo, Luis Medina Lizalde también agradeció el acompañamiento de diversos sectores sociales y destacó que “nuestro equipo no recurre a las herramientas de la política corrupta. No mentimos, no ofrecimos candidaturas ni recibimos dinero público y privado para comprar voluntades”.

1 de 2

En ese sentido, convocó a cerrar el paso “a las fuerzas que buscan el retorno del entreguismo ante los apetitos extranjeros y la imposición de los intereses particulares sobre los colectivos”.

José Narro Céspedes, por su parte, expresó su consternación por el resultado de la decisión de las candidaturas al Senado de la República por Morena y la coalición Seguimos Haciendo Historia, pero “seguiremos firmes y construyendo para nuestra patria, libertad, democracia, justicia, derechos, dignidad y paz para nuestro pueblo”.

Mientras tanto, afirmó que, en el tiempo que fungió como senador, “nunca faltamos a nuestra responsabilidad y siempre apoyamos sin titubeos ni devaneos las propuestas de la Cuarta Transformación. Hemos sido leales y seguiremos comprometidos con el proyecto, con nuestro presidente, nuestra candidata, con la 4T”.

Por último, Geovanna Bañuelos manifestó en redes sociales el siguiente mensaje: “las muestras de solidaridad y afecto de todas las personas que creen en mi trabajo y que avalan mi desempeño como legisladora, es lo que me inspira a seguir en mi proyecto: México y Zacatecas”.

En tanto, en el comunicado de Morena, en el que anunció el resultado del proceso, precisó que, en el caso de Zacatecas, “se informa que dado el liderazgo y la aportación que la Senadora Geovanna Bañuelos de la Torre ha hecho a la Cuarta Transformación, la Comisión Nacional de la Coalición está buscando la ruta para garantizar su participación en la construcción de la segunda etapa de nuestro proyecto”.