Invita Zigzag a conmemorar el Día Internacional de la Niña

By Mitzi Martínez
Las niñas de hasta 12 años de edad tendrán entrada libre. Foto: Cortesía.
Por: La Jornada Zacatecas •

Este sábado 11 de octubre, el Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología Zacatecas Zigzag abre sus puertas para recibir a las familias zacatecanas, con talleres de ciencia recreativa para conmemorar el Día Internacional de la Niña.

Las guías representarán a las destacadas científicas de la historia, quienes compartirán con los visitantes sus principales aportes y los retos que enfrentaron por ser mujeres dedicadas a la ciencia. Las niñas de hasta 12 años de edad tendrán entrada libre.

Habrá los talleres gratuitos: Tinta invisible, Stop Espacial, Mensajes secretor, Explorando el Universo, Coleccionando fósiles, Programando con Ada, GPS invisible, Brazalete de la naturaleza y Pintando sueños.

