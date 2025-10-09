Acercan taller de percusión a jóvenes de Casa Hogar

Por: La Jornada Zacatecas •

A través del Instituto de la Juventud (Injuventud), el Gobierno de Zacatecas llevó a cabo un taller de percusión a habitantes de la Casa Hogar para Jóvenes, a cargo del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF).

Mauricio Acevedo Rodríguez, director general del Injuventud, comentó que se trata de una iniciativa de Yamaha México, que impulsa a las mujeres músicas y cantautoras, a través de concursos, mentorías y visibilidad, a fin de fomentar la igualdad de oportunidades en el país.

Este taller, realizado en la Casa Hogar, forma parte de una gira educativa que, junto con She´s got the Groove y Volver a Soñar A.C., busca acercar la música como motor de transformación social en diferentes escuelas y comunidades, no sólo del estado, sino del país.

Se espera, para el próximo año, expandir el alcance obtenido y sumar a un mayor número de jóvenes a esta iniciativa, que promueve esperanza, equidad y desarrollo integral.

Un total de 38 jóvenes de la Casa Hogar aprendieron a interpretar canciones de Queen, Imagine Dragons y Bruno Mars, con las que descubrieron que, con la metodología didáctica aplicada, es posible tocar percusión, aún sin experiencia previa.

En este taller, las y los jóvenes convirtieron la música en un medio de liberación y autoconfianza, al mostrar que lo que parecía inalcanzable puede lograrse con enfoque y perseverancia.

Cintia Concia, baterista de Yamaha y directora de Ella Suena, señaló que, “la percusión tiene un poder especial, se siente en el cuerpo, permite sacar lo que uno lleva dentro y, al mismo tiempo, convierte esa energía en música”.

Agregó que, incentivar a las y los jóvenes a descubrir sus capacidades y habilidades, para lograr mucho más de lo que imaginan, es muy importante para el proyecto que lidera.

Agradeció el respaldo que se ha tenido por parte del Gobierno de Zacatecas, a través del Injuventud, gracias al cual, durante tres años consecutivos, se han realizado estas iniciativas, con las que llegan a diversas instituciones educativas, con modelos innovadores que responden a las necesidades reales de las juventudes que actualmente enfrentan diversas problemáticas y encuentran en la música una herramienta para fortalecer su autoestima y resistir a las salidas fáciles.