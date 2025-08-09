Afición califica como decepcionante el cartel taurino de Zacatecas presentado por empresa de Pedro Haces

Por: La Jornada Zacatecas •

Este viernes, la empresa Don Bull Productions, propiedad del diputado de Morena Pedro Haces, dio a conocer los carteles para las corridas de toros que se realizarán en la plaza Monumental durante la Feria Nacional de Zacatecas.

De acuerdo con el matador en retiro Manolo Mejía, el serial taurino estará integrado únicamente por tres festejos. El primero, programado para el 8 de septiembre, será la denominada “Corrida del Gobernador” — instaurada durante el sexenio de Miguel Alonso — en la que se disputará el Escapulario de Plata. En el ruedo alternarán Antonio Romero, Isaac Fonseca y César Pacheco, quien tomará la alternativa, con ocho astados de la ganadería Vistahermosa.

La segunda corrida se llevará a cabo el sábado 13 de septiembre, con la participación de Uriel Moreno El Zapata, Israel Téllez y Antonio García El Chihuahua, quienes lidiarán seis toros de San Marcos.

El ciclo cerrará el martes 16 de septiembre con la presentación en México del rejoneador André, acompañado por Juan Pablo Sánchez y Arturo Saldívar. En esta fecha se lidiarán dos toros de Vistahermosa, dos de Los Cués y dos de Campo Hermoso.

La reacción de la afición no se hizo esperar. De acuerdo con el área de análisis de datos de La Jornada Zacatecas, el 85 por ciento de los comentarios en redes sociales fueron negativos, 10 por ciento neutrales y sólo 5 por ciento favorables a los carteles presentados.

Entre las críticas, el aficionado Daniel Reséndiz consideró que se trata de “carteles bastante flojos”. Otros usuarios cuestionaron que “con esos carteles deberían pagarle al público que asista con botanas y bebidas gratis” y que “es faltarle el respeto a la afición, por eso ya no va a la plaza”.

Juan Dávila López opinó que “los toreros y ganaderías son para unas novilladas, gracias empresa, pero no asistiremos”. A su vez, Arturo Lechuga afirmó que, pese a la baja calidad del cartel del año pasado, “lograron superarlo”, y añadió que “cada vez los mismos taurinos hacen que la fiesta pierda afición”.