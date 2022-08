Poder Judicial determinará si es constitucional llevar la GN a Sedena: AMLO

Al precisar que enviará como una iniciativa de ley al Congreso para el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que en su caso, será el Poder Judicial el que determine la constitucionalidad de esta decisión. Reivindicó que para él esta decisión es a favor del pueblo y se buscará “un mecanismo legal” que permita adecuar la decisión a la Constitución, que no requiera la reforma constitucional.

- Publicidad -

Durante su conferencia de prensa, el Presidente reconoció que no cuenta con la mayoría para aprobar una reforma constitucional pero se tiene la mayoría simple para aprobar la reforma legal y, en su caso, ante una eventual impugnación por una presunta inconstitucionalidad de esta decisión, se llegue a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Refirió que será un mecanismo similar al que se utilizó con la reforma eléctrica y que finalmente se determinó, dijo, su constitucionalidad.

—¿No hay traición al Legislativo?

—No, si hay alguna violación para eso está el Poder Judicial, ya no es como antes que dependía del Ejecutivo. Pero no voy a rendirme, nunca me he echado para atrás. Si tengo la razón y estoy bien con mi conciencia, si esto es bueno para el pueblo y no les gusta a las minorías, vamos para adelante.

En su larga alusión al decreto que pretende enviar al Congreso, López Obrador dijo que los conservadores utilizan como pretexto para oponerse a esta decisión “que queremos militarizar al país y ¿Qué fue lo que ellos hicieron? ¿No declararon la guerra y reprimieron al pueblo? Hoy no hay torturas ni masacres. En todas las escuelas de la Defensa y Marina hay materias que tienen que ver con los derechos humanos. Además, que no se olvide que el presidente es el comandante de las Fuerzas Armadas.

López Obrador mostró encuestas de la aceptación social de las Fuerzas Armadas lo que avala que su decisión, según aseguró, es en favor del pueblo.

Cuestionado sobre la validez legal del decreto y sobre su eventual contradicción con la Constitución, el Presidente dijo que va analizar “como se puede llevar a cabo la reforma a la ley y al mismo tiempo, ya lo expliqué”.

—Pero esta modificación ¿No debe ser una reforma constitucional?

—Sí, pero puede que encontremos un mecanismo legal que no requiera la reforma

—¿Una ley o decreto puede estar por encima de la Constitución?

—Una ley y que no viole la Constitución y sí, ya lo explique, si se considera que es violatorio de la Constitución van acudir los conservadores al Poder Judicial. Ya lo anunciaron. Pero yo lo que quiero es cumplir con mi responsabilidad . Soy presidente de México y creo que conviene que la Guardia Nacional quede como una rama de la Sedena para que se le estabilidad en el tiempo y no se corrompa

—¿En el origen el acuerdo para crear la Guardia Nacional era un cuerpo de carácter civil?

—Va a seguir siendo una institución de carácter civil dependiendo de la Sedena y vamos a esperarnos. Tengo la obligación moral de defender este punto.