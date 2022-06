No tengo mayor problema en entablar diálogo con el Sntsa-39: Uswaldo Pinedo

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

Mientras el bloqueo en el bulevar por parte de la Sección 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud (Sntsa) se mantenía, en la sala de juntas de la Secretaría de Salud en Ciudad Administrativa se llevó a cabo una conferencia de prensa en que el secretario de Salud, Uswaldo Pinedo Barrios, consideró que no es congruente por parte de los trabajadores que se esté afectando a tanta población cuando se le puede estar dando la atención debida en toda esa región de Fresnillo.

Asimismo, descartó que presente su renuncia, pues señaló que se debe al trabajo y a lo que el gobernador le indique, aunque consideró que será la población quien analice el trabajo que se ha venido haciendo en la secretaría desde que llegó al puesto.

Con respecto al diálogo que pide el Sntsa, Pinedo Barrios aclaró que no tiene mayor problema en entablarlo, ya que inclusive ha conversado con la líder sindical, Norma Castorena, vía Whatsapp, para sentarse a dialogar sin que esto haya sucedido al momento.

Por otra parte, en lo referente a las plazas, el funcionario estatal reiteró que ya no es decisión de la Secretaría de Salud otorgarlas, sino más bien, del programa IMSS Bienestar, aunque consideró que deben otorgarse a los trabajadores que tienen mayor antigüedad, aquellos de 13 a 15 años, pero su designación, recalcó, “ya no está en la cancha mía”.

“Yo no soy patrón, si lo fuera, les juro que de primera intención, lo primero que haría si es que me dieran la oportunidad, sería darles el derecho de la plaza a quienes tienen el derecho por antigüedad, esa es mi postura”. Pero la decisión ya no es de la líder sindical Norma Castorena ni de él, repitió, sino del gobierno de México a través del IMSS Bienestar. La Secretaría de Salud, precisó para finalizar, tiene a mil 700 trabajadores que no son de base, sin plaza, por lo que espera que en este proceso del hospital nuevo se vean beneficiados.

Hospital de la Mujer de Fresnillo

Uswaldo Pinedo puntualizó que el Hospital de la Mujer en Fresnilllo brindará un servicio universal, sin distingo de si son derechohabientes o no del IMSS, y atenderá a más de 200 mil mujeres de toda la entidad.

Aclaró que el IMSS – Bienestar se encargará de la operación de dicho nosocomio, es decir cubrirá el pago de la nómina y los insumos necesarios, cuyo monto sobrepasa los 300 millones de pesos anuales.

Dicha acción corresponde a la aplicación en Zacatecas de la estrategia de universalización de la salud, implementada por el Gobierno de México.

Para ello se firmó el Convenio Específico para el Inicio de Operaciones, celebrado entre el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Gobierno de Zacatecas, el cual fue aprobado con anterioridad por la junta de gobierno de los Servicios de Salud, por lo que se tiene en orden la documentación legal que dicho proceso conlleva, sin que represente esto un impedimento jurídico para que la donación del inmueble se lleve a cabo.

Asimismo, reiteró que el Hospital IMSS Bienestar de Fresnillo atenderá la totalidad de consultas de ginecología y obstetricia de las unidades con que actualmente cuentan en esa demarcación el IMSS y la SSZ, lo que ayudará significativamente a reducir la cantidad de pacientes y, con ello, se podrán remodelar áreas y mejorar los servicios que se brindan de manera cotidiana.

Proceso legal en la FGJEZ

El coordinador general Jurídico de Gobierno de Estado, Ricardo Humberto Hernández León, informó que desde el 31 de mayo se inició un proceso legal en la Fiscalía General de Justicia del Estado contra quien resulte responsable por la obstrucción a la continuidad de los trabajos para el arranque del Hospital de la Mujer en Fresnillo que estará bajo el manejo del IMSS-Bienestar, porque lo más importante más allá del conflicto, es la atención médica universal que se pretende brindar en dicho nosocomio.

“La máscara que se le está poniendo al procedimiento le quita mucho el sentido más importante que es la universalización de la atención médica a gente con derecho al Seguro Social, al ISSSTE o sin derecho de toda esa región de Valparaíso, Río Grande, Sombrerete. Incluso en el convenio, se deberá garantizar los derechos laborales y de libre decisión de los doctores y la gente que va a estar ahí”, dijo el funcionario.

Por ello, conminó a quienes se están manifestando a que reflexionen, porque el objetivo que se busca está siendo obstruido y por tanto, la atención a la gente. Ante esto, informó que se ha tenido que actuar por vía legal mediante una denuncia presentada ante la Fiscalía por la obstrucción a los trabajos en dicho hospital, y contra quienes están ocupando las instalaciones, mismos que están siendo engañados, dijo, con la idea de una supuesta irregularidad en el proceso, aunque a nadie se le está afectando laboralmente, aseguró.

La libre manifestación está consagrada en la Constitución, expuso Hernández León, pero ésta debe sustentarse en hechos reales y no en una “máscara de supuestos derechos que no se tienen”. Además, en el proceso, recalcó, se están resguardando los derechos de los trabajadores y también el derecho a la libre selección, es decir, si quieren continuar en el sector salud o se pasan al IMSS.

Con respecto a la solución del conflicto, el Coordinador General Jurídico refirió que no se pueden forzar situaciones, pues el equipamiento del hospital debe seguir su curso y debe privilegiarse por encima de los intereses sindicales, la atención médica. “Las personas que se han estado manifestando deberán entender que la vía no es la que han estado tomando ahorita. No vamos a caer en provocaciones para actuar con represión, pero no se puede forzar lo que no tiene ruta”.

En lo concerniente al tema del terreno, Hernández León detalló que se presentó a la Legislatura del estado el proceso de donación, pero en virtud de que este Poder no ha resuelto, el gobierno del estado hizo uso de la facultad que tiene para llevar a cabo el proceso bajo la figura del comodato, por lo que se firmó un convenio para el inicio de operaciones sin necesidad de acudir nuevamente al Poder Legislativo.