Prisión o hasta destitución al responsable de desacatar la suspensión de corridas de toros: Nahle

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

La Juez Segundo de Distrito en el estado de Zacatecas, María Citlallic Vizcaya Zamudio, emitió este martes 6 de agosto un requerimiento a las autoridades responsables de la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza) 2022, para que no sólo ordenen la suspensión, ejecución y difusión de los eventos taurinos, sino para que realicen los actos necesarios para lograr que no se ejecuten, por lo que apercibió a los responsables que de no hacerlo así, les será impuesta, a cada autoridad, una multa por 50 unidades de medida y actualización, además de que advirtió de las penas en las que pueden incurrir por conducirse con falsedad ante la autoridad judicial, que de acuerdo con el Código Penal Federal, puede ser de cuatro a ocho años de prisión y 300 días de multa.

- Publicidad -

Esto luego de que el Colectivo Nacional Anticorrupción (Colecna) y la Proveeduría de Servicios Ambientales realizarán diversas manifestaciones en el sentido de que las autoridades responsables siguen realizando actos de difusión y ejecución de los eventos taurinos en la Feria Nacional de Zacatecas 2022, no obstante la medida suspensional decretada por el juzgado, aduciendo además, que se llevaron a cabo las corridas de toros que estaban programadas para el sábado 3 y domingo 4 del presente mes.

Asimismo, señalaron que dicha difusión y ejecución ha quedado evidenciada en diversos medios de comunicación y redes sociales, por lo que, solicitaron que el órgano jurisdiccional, en términos del artículo 237 de la Ley de Amparo, dicte las medidas conducentes para su cumplimiento.

En consecuencia, la jueza requirió a las autoridades responsables para que dentro del término de 24 horas, contados a partir de la notificación, informen y acrediten con las constancias conducentes los actos que han llevado acabo para cumplir con la suspensión concedida en el presente incidente; así como qué actos han realizado para garantizar y lograr que los particulares involucrados con la difusión y ejecución de los actos reclamados, cumplan con la suspensión emitida por este órgano jurisdiccional; como podría ser el retiro de publicidad del serial taurino de la vía pública y medios de difusión, por mencionar algunos ejemplos.

Asimismo, deberán mencionar y acreditar los actos realizados para garantizar que durante el periodo de la referida feria, no se realicen festejos taurinos en el inmueble denominado «Monumental Plaza de Toros», el cual usufructúan y administran las autoridades responsables. Lo anterior, no obstante que mediante escrito la delegada de las autoridades señaló que dejaron de difundir y ejecutar los actos relativos a las corridas de toros programados para la Feria Nacional de Zacatecas 2022, así como que se informó a los particulares que quedan suspendidos los efectos del contrato entre la Asociación Mexicana de Tauromaquia, Asociación Civil y el Sistema Estatal para el Desarrollo Estatal de la Familia.

Sin embargo, solicitó que para que no se ejecuten ese tipo de eventos, las autoridades deben justificar y acreditar los actos que realizaron para lograr el cumplimiento de la suspensión de dichos actos; es decir, señalar y justificar, bajo protesta de decir verdad, todos los actos necesarios que realizaron para evitar que particulares usen dicho inmueble en la realización de corridas de toros durante la Feria Nacional de Zacatecas 2022.

Finalmente, en el documento, la jueza reiteró a las autoridades responsables que los efectos de la suspensión no sólo son para que ordene la suspensión, ejecución y difusión de los eventos taurinos, sino para que realice todos los actos necesarios para lograr que no se ejecuten, no se difundan y no se lleven a cabo corridas de toros, durante la Feria Nacional de Zacatecas 2022, inclusive si estos se pretenden realizarse por particulares.

Por ello, señala el texto “se apercibe a las responsables, que de no hacerlo así, o de no informar sobre el particular, en el término señalado, les será impuesta a cada una de ellas, una multa por cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 158, en relación con el 237, todos de la Ley de Amparo; asimismo se les advierte de las penas en que, conforme al artículo 247, fracción IV del Código Penal Federal, incurren quienes se conducen con falsedad ante la autoridad judicial” que es, como se menciona al principio, una pena que puede ser de cuatro a ocho años de prisión y trescientos días de multa.

“Han jugado con fuego pasándose por el arco del triunfo un mandato judicial”: Nahle García

Nuevamente en entrevista radiofónica para el programa “Así las cosas” de W Radio, conducido por Mario Caballero e Ivette Martínez, el magistrado presidente del Poder Judicial del estado, Arturo Nahle García, advirtió en el tema del desacato a la suspensión del serial taurino, que la Constitución y la Ley de Amparo son muy claras, señalando que toda autoridad que no respete una suspensión o una sentencia de Amparo, son de 3 a 9 años de prisión, multa, destitución del cargo e inhabilitación para desempeñar cargos públicos, así como consigna inmediata ante las autoridades.

“Es muy probable que la jueza de Distrito que emitió esta suspensión que no fue respeta, dé vista de inmediato al Ministerio Público Federal para que proceda penalmente por desacato para que se le aplique la destitución, inhabilitación y una pena que va de 3 a 9 años de prisión, porque el desacato es evidente. Eso, aquí y en China es desacato a un mandato judicial”, aseveró Nahle García.

Finalmente, el magistrado recordó lo que sucedió con Andrés Manuel López Obrador cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de México, quien por no cumplir con una sentencia de Amparo fue desaforado. “Es muy delicado. Yo no sé quién mande ahí, quién encabece el patronato de la Feria, pero han jugado con fuego pasándose por el arco del triunfo un mandato judicial”, advirtió.