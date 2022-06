Existe un proceso legal por obstrucción a trabajos del Hospital de la Mujer, en Fresnillo

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

En conferencia de prensa, el coordinador general jurídico del gobierno de estado, Ricardo Humberto Hernández León, informó que desde el 31 de mayo se inició un proceso legal en la Fiscalía contra quien resulte responsable por la obstrucción a la continuidad de los trabajos para el arranque del Hospital de la Mujer en Fresnillo, que estará bajo el manejo del Imss-Bienestar.

El funcionario aprovechó para conminar a los trabajadores a la conciliación, ya que los que más están siendo afectados son los derechohabientes de la zona norte del estado que pudieran ser atendidos en dicho nosocomio.

Por su parte, el secretario de salud, Uswaldo Pinedo Barrios, refirió que por su parte el está dispuesto al diálogo con la clase trabajadora pero es la líder sindical quien no quiere dialogar con él. En el caso de la asignación de plazas, reiteró que ya no es algo de su competencia sino ahora del Imss Bienestar pero él ha abogado para que se les dé a aquellos que tienen más antigüedad en Salud y aún no tienen plaza.