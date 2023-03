Por: LILI LUCIANO •

La Gualdra 564 / Día de la Mujer Trabajadora / #8M2023

Yo soy Lili Luciano, soy diseñadora de modas. Ejerzo mi profesión de manera independiente desde 2012 en el estado de Zacatecas. Trabajé como directora creativa en la marca Farben Grp, así como en proyectos colectivos como Feria de Diseño y Proyecto 22. Actualmente cuento con dos marcas de diseño de indumentaria: Lili Luciano y Tsomara.

Más que hablar sobre mi posición como mujer dentro de la industria de la moda en México, me gustaría abordar a mi quehacer: el diseño de indumentaria, como signo de reivindicación femenino.

La ropa como tal ha fungido a través de la historia como un discurso visual, es una segunda piel, aquélla donde podemos ver la marcada desigualdad entre el hombre y la mujer; no por nada las prendas han ido evolucionando conforme a los contextos sociales, han sufrido modificaciones en sus siluetas, texturas y colores, han desaparecido o se han readaptado elementos que oprimían ciertas partes de nuestro cuerpo: como las varillas de los corsé del siglo XVI, o nos hemos adueñado de prendas pensadas como masculinas como el pantalón de mezclilla.

Yo creo en que “diseñar es transformar”, como dice Andrea Saltzman, diseñar es expresar, es hacer, es quehacer, desde mi punto y a través de las prendas he podido conocerme, he cerrado ciclos y he sanado a través de la creación.

Entiéndase también que la moda es viral, por lo tanto, podríamos tratarla como colectividad, desde luego considerándola desde un sitio pensado y reflexionado y no sólo como la reproducción de masas. Así pues, le damos un poder simbólico y sintáctico a lo que llevamos puesto.

Habitar la experiencia de lo que somos, lo que queremos ser y desde nos queremos posicionar: un traje sastre para el andar, unos enormes bolsillos en nuestra chaqueta, unas medias rotas, un pañuelo morado, unas botas de combate.

Diseñar por lo tanto es una posibilidad de transgredir e irrumpir en lo que no nos gusta, de darle forma a lo que aún no lo tiene, de crear una nueva realidad.

https://issuu.com/lajornadazacatecas.com.mx/docs/lagualdra564