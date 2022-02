Por: PILAR ALBA* •

Me dormí y volví a soñar que era joven, que las piernas me respondían y me llevaban a todas partes. Mis brazos eran otra vez fuertes y mi mirada no estaba obscurecida por estas nubes de algodón de azúcar que tanto me nublan a cada rato la vista. Soñé que subía al cerro, que llevaba conmigo al capi, mi perro de esos tiempos que levantaba las orejas, y yo con sigilo sacaba el rifle de postas y le pegaba certeramente a un conejo que después asaba en la leña y degustaba lentamente; soñé, y volví a sentir ese sabor jugoso de la carne, ahora ya no puedo digerirla no puedo ni masticarla; y el sabor se me quedaba en el paladar por un buen tiempo. Soñé que tomaba un trago largo y profundo de mezcal, que no me irritaba el estómago, que no me provocaba agruras ni mucho menos me causaba sueño como ahora. Soñé que veía a Camelia, que volvía a chiflarle y ella acudía como siempre a mi encuentro, que nos besábamos y sentía el sabor dulce de su saliva en mi boca. Soñé mis manos en sus senos y las de ella jugando con mi cabello. Soñé la humedad de su cuerpo y cómo junto a ella me quedaba dormido. Soñé y no quería despertarme, porque todo era como en ese tiempo, porque todo era tan diferente a este momento. El doctor llega, escucho que dice que tal vez no haya más remedio, que la saturación no sube y que los signos siguen siendo bajos. Escucho cómo mueven los aparatos, siento lo rasposo del tubo en la boca que me llega hasta el cuello, el dolor es grande, mucho. La desesperación intenta apoderarse de mi cuerpo, pero aprieto los ojos, me relajo y prefiero seguir durmiendo, perderme en lo gozoso de mi sueño.

