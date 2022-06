Lamenta AMLO que Biden ceda ante chantajes de grupos de interés

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador replicó hoy al argumento esgrimido por el gobierno de Estados Unidos que calificó de “dictaduras” los gobiernos de las tres naciones excluidas de la Cumbre de las Américas y lamentó que el presidente Joe Biden ceda a presiones de grupos de interés y confió en que deje de caer en esos chantajes.

“Siguen con lo mismo, porque no es nada más México, es el mundo, son muchos países del mundo. En el caso de Estados Unidos, con todo respeto, es la política de hace dos siglos en el caso de América, no se invita a todos a la Cumbre, porque se les considera ‘dictaduras’ o porque no son buenas relaciones que tienen con esos países. ¿Quién autoriza a una nación excluir a otra? ¿Hay un gobierno mundial?”, enfatizó el mandatario esta mañana en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Planteó que no se puede seguir apostando por el intervencionismo , la falta de respeto a la independencia y soberanía de las naciones , sino que se deben buscar soluciones a través del diálogo , de ahí que haya decidido no acudir a los trabajos de la IX Cumbre de las Américas que inició ayer en Los Á ngeles y que se desarrollarán toda esta semana .

“Ya cambiaron las cosas, vamos a buscar integrarnos, hermanarnos, vamos a buscar complementarnos; ya no la confrontación, ya no la carga ideológica, ya no los dogmatismos, ya no los prejuicios, ya no seguir medrando con políticas que afectan a los pueblos. Qué culpa tiene la gente de Cuba o de cualquier país que porque en las élites políticas económicas les va bien, alentando, azuzando el que haya bloqueos y el que haya políticas contrarias a los países, pues eso perjudica a la gente. ¿A quién beneficia? A los de arriba”.

Recordó que ayer, al hacer patente su rechazo a asistir al foro continental, habló de las presiones de grupos en ambos partidos de Estados Unidos contra el presidente Biden.

“Decía yo, hay 50 senadores del partido Demócrata y 50 del Republicano, y hay uno que es el de la Comisión de Asuntos Exteriores (el demócrata Bob Menéndez, de origen cubano) el que hace la diferencia porque puede inclinar la balanza y ese dice: no se invita a Cuba ni a estos otros. Entones ya, no se puede porque el señor no quiso, porque posiblemente algún familiar salió de Cuba cuando la Revolución, bueno pero eso ya fue hace 60 años. ¿Que no podemos perdonar? ¿Que no podemos entender que debemos de buscar la hermandad y además no medrar con el dolor de la gente?”.

López Obrador insistió que el bloqueo económico de Estados Unidos contra Cuba impacta negativamente en la población de la isla, ya que no se pueden adquirir productos básicos como alimentos y medicinas.

“La empresa que les vende de otro país pasa a una lista negra y ya no puede vender nada en Estados Unidos, un barco que va a Cuba queda tachado, es más, declaran es un país ‘terrorista’ y no se puede hacer ningún acuerdo, no puede viajar nadie a un país ‘terrorista’. Entonces ¿Cumbre de las Américas para qué?”.

Volvió a considerar que el mandatario estadunidense tiene buenas intenciones, pero “está sometido a fuertes presiones, a chantajes de estos personajes que están medrando con esa política, nada más que aunque entiendo la postura del presidente Biden no la comparto porque eso ya no se debe de permitir, ya es tiempo de decir ‘basta y no me vas a estar chantajeando’. Porque lo primero son los pueblos, y creo, porque también en eso están equivocados, piensan que si invitan a todos los Países de América piensan que van a perder votos, que se va a fortalecer el partido Republicano. ¡No!”

El presidente ligó el tema a lo migratorio y al uso electoral que ciertos grupos en Estados Unidos dan a ese fenómeno. Así, rechazó el maltrato a los migrantes y consideró que “ahora que vienen las campañas, casualmente vienen la caravanas”.

A pregunta expresa en la mañanera de este martes sobre la nueva caravana conformada por más de 5 mil personas de 18 distintas nacionalidades que partieron ayer desde Tapachula, Chiapas, buscando avanzar hacia el norte, el mandatario federal remarcó la necesidad de invertir en Centroamérica para atender las causas de la migración y remarcó que busca que la Casa Blanca asuma ese modelo de apoyos directos.

“Ahora que vienen las campañas, casualmente vienen las caravanas. Ahí viene otra, sí claro que hay necesidades, por eso es el fenómeno migratorio, pero también se promueven y hay tráfico de personas y hay bandas que se dedican a eso. Tenemos que estar cuidando lo del transporte, cuidando la vida de los migrantes, porque los trasladan en tráileres, 300, 400 migrantes en condiciones inhumanas y estamos detrás de los transportistas, porque ya lo he dicho en la mesa de seguridad, no es nada más el chofer que se le detiene o se fuga, no, es el del transporte y vamos a investigar el fondo de esto y desde luego proteger a los migrantes, los vamos a seguir respetando, pero también denunciando a quienes están detrás de este intento de agrandar el problema para afectar a un partido u a otro”, en Estados Unidos.

López Obrador rechazó que existan apoyos a su gobierno desde Estados Unidos para cerrar la frontera sur al paso de los migrantes.

“Ni un centavo y no aceptamos, ya no hay Plan Mérida que existía. Nosotros queremos una relación de respeto y de cooperación para el desarrollo, lo que estamos planteando es que se invierta en Centroamérica, nosotros estamos haciéndolo por solidaridad en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, con (los programas) Sembrando vida y Jóvenes construyendo futuro, porque está demostrado, tenemos ya los análisis, las evaluaciones, de que con lo poco que estamos invirtiendo, porque no tenemos muchos recursos, ya hemos logrado que muchos jóvenes en El Salvador y en Honduras se queden en sus comunidades, lo podemos probar y ese modelo, ese ensayo es el que queremos que lo asuma el gobierno de Estados Unidos, que se invierta, desde hace cinco años se habló de 4 mil millones de dólares (para tal apoyo) y no ha llegado un centavo”, planteó el tabasqueño.

Indicó que senadores como Menéndez y otro como Ted Cruz son férreos opositores a la migración y a la reforma migratoria planteada por Biden –para regularizar al menos a 11 millones de personas— y han evitado como parte del Congreso de Estados Unidos que la aprobación de 4 mil millones de dólares para el desarrollo de Centroamérica y con ello evitar la migración; pero por el contrario participan en la promoción y aval de unos 40 mil millones de dólares para armamentos en Ucrania en el marco de la guerra con Rusia.

Sobre el uso de la migración en las campañas electorales en Estados Unidos y dijo que cualquier actor en ese país que practique la xenofobia, el clasismo y actúe contra los migrantes o maltrate a un mexicano, “no contará con nuestro apoyo”.

— ¿El ex presidente Donald Trump cuenta con su apoyo?, se le preguntó ante las posiciones que el republicano ha tenido contra los migrantes.

— En su momento lo vamos a ver. Todo esto tiene que ver y eso es otro asunto de fondo. Porque tienen campañas y ya no pueden hacer nada. Este año en Estados Unidos no se pueden esperar cambios profundos porque todo se mide en función de la elección de noviembre. Eso también hay que cambiarlo, no hay que estar pensando en la próxima elección sino en la próxima generación.

Recordó que durante el mandato de Trump, tuvo una relación de respeto con el ex mandatario estadunidense al grado que no tocó el tema del muro en la visita que López Obrador le hizo a la Casa Blanca en julio de 2020.

“Sin que lo habláramos de manera directa, él sabía que no iba a tocar el tema del muro mientras mantuviéramos relación, y no lo tocó, y fue una de las condiciones, no condiciones, sino razonamientos cuando fui a la Casa Blanca para firmar el Tratado (T-MEC). ‘Voy siempre y cuando no se toque el tema del muro, porque si se toca el tema del muro voy a replicar’ –le habría dicho entonces— y llevaba yo aquí escrito lo que iba yo a decirle, lo escribí y era un poema de Nicolás Guillén que se llama La Muralla y se lo iba yo a leer”.