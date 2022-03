Todo se resuelve de cara a la sociedad y al escrutinio público: SCJN

Ciudad de México. Ante la filtración de las conversaciones del titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, donde se sugiere que el funcionario tiene influencia sobre algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el máximo tribunal emitió un comunicado afirmando que todos los asuntos de su competencia se resuelven ante el escrutinio público.

El pleno de ministros retrasó por casi una hora el inicio de su sesión de este lunes para ponerse de acuerdo sobre su posición ante estos hechos.

La Corte emitió un comunicado de un solo párrafo:

“Todos los asuntos de la competencia de la Corte se resuelven con independencia, imparcialidad y transparencia, en sesiones públicas en las que las Ministras y Ministros expresan los argumentos que dan sustento al sentido de sus votos, de cara a la sociedad y al escrutinio público”, sostiene la SCJN.

En las grabaciones ilegales de las conversaciones del procurador se le escucha comentar con el fiscal especializado en control competencial, Juan Ramos López, el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán sobre los amparos que interpuso Alejandra Cuevas Morán, hija de Laura Morñan, ambas acusadas de homicidio por falta de cuidados de Federico Gertz, hermano del titular de la FGR.

“Si yo le mando esto al presidente de la Corte, y me dijo que si hay un solo ministro que diga que no y que necesita tiempo para estudiarlo -y no sé qué me dijo-, le da tiempo, ¡Eh! Con que yo tenga dos o tres que le digan no, no no ¡Espérate tantito! ¡Párale! ¡Eh! Entonces, sí se le puede poner la cosa de la chingada. ¡Eh! Le valió madres”, señala Gertz.

El comunicado de la SCJN afirma: “El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reitera que su único compromiso es con la Constitución y los derechos humanos.”