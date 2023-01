Todavía hay personal de enfermería que trabaja en una situación precaria

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

A pesar de que por decreto presidencial, el Día de la Enfermera y Enfermero pasó de conmemorarse oficialmente del 6 de enero al 12 de mayo, en la memoria colectiva continúa privando la tradición de conmemorar a este sector el mismo Día de Reyes, esto debido a que en 1931, el entonces director del Hospital Juárez de México, José Castro Villagrana, instituyó el 6 de enero como el Día de la Enfermera y Enfermero, cuya presencia calificó como un “regalo de reyes” para los pacientes; no obstante, en Zacatecas, aún hay personal de este sector que trabaja en condiciones de precariedad.

De acuerdo con Norma Castorena Berrelleza, secretaria general de la Sección 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (Sntsa), en Zacatecas aún hay personal de enfermería que trabaja en condiciones de precariedad y estos son los de contrato eventual, por el cual se ha luchado mucho, dijo, pero sigue en las mismas condiciones: trabajando por 180 pesos, sin plaza, sin seguridad social, sin prestaciones y sin basificación, pese a que desde 2018 se les prometió.

Y si bien ahora hay una parte del personal que fue contratado por Insabi, alrededor de 400 enfermeras y enfermeros, que tienen seguridad social y tabulador, no tienen de todas maneras otras prestaciones sindicales. De igual forma, recordó que sigue faltando personal de enfermería desde el año pasado en todos los hospitales del estado, pues aún y cuando se logró contratación por las gestiones que se hicieron, no se contrató a la totalidad por falta de presupuesto y no se puede contar con ese personal necesario con base en los indicadores.

Por otra parte, todo el personal sindicalizado y de base, que son casi 2 mil 400 enfermeras y enfermeros, tienen sus prestaciones y son beneficiados también por el programa de profesionalización que se logró por el sindicato desde 2019, pues se les reconocen sus estudios y, a pesar de que el dinero para pagarlo no aparece en el presupuesto, se espera que el Gobierno estatal lo pague como lo hizo en 2022.

Con respecto a los desafíos para este año que inicia, la líder sindical subrayó que los principales son salvaguardar y garantizar el pago de las condiciones generales de trabajo en su totalidad de los agremiados y lograr que verdaderamente se le dé continuidad al programa estatal de profesionalización de enfermería, el pago del programa de estímulo de retiro que ya se convocó y por el cual se jubilarán 74 compañeros.

Finalmente, destacó que está pendiente también la homologación salarial de los químicos y de todo el personal eventual, para lo cual se requiere de “una cantidad fuerte” para lograr pagarles conforme al tabulador de la Secretaría de Salud federal. Esos, dijo, son de los principales retos que se tienen para este año.