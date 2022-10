Maltrato del Adulto Mayor

Por: ÁLVARO GARCÍA HERNÁNDEZ •

Tarde que temprano y en el mejor de los casos, arribaremos a la plenitud de nuestra vida, sin embargo, nuestras capacidades físicas y mentales se verán disminuidas en razón del tiempo. Estoy convencido de que debemos construir estructuras sólidas para el debido tratamiento de una sociedad que envejece y que demanda de políticas públicas orientadas a fortalecer las capacidades económicas, culturales y de oportuna atención médica a todas aquellas enfermedades propias de la edad, de la pandemia que hemos vivido o de las condiciones de vida que tuvimos a lo largo de los años.

- Publicidad -

En relación con lo anterior, veo una complejidad enorme: lo endeble que son los sistemas educativos (valores) y familiares para venerar, cuidar y garantizar a los adultos mayores, el ejercicio pleno de sus Derechos Humanos Fundamentales y, es que estos no desaparecen con el transcurso de nuestro proceso evolutivo, por el contrario, autoridades, instituciones, normas y leyes, deben están actualizadas para responder cabalmente a las justas demandas de este importante sector de la población. Nuestra civilización se distingue entre otras cosas, por no brindar en muchos casos, las condiciones necesarias para sobrellevar las últimas etapas de nuestra existencia, por el contrario, en los pueblos originarios la importancia del adulto mayor es fundamental, en algunas culturas como la Wirrárika o la Cora, existe como estructura de gobierno un Consejo de Ancianos de quienes dependen las decisiones más importantes vinculadas a su pueblo, sus festividades, su presente y su futuro; no cualquiera puede ser integrante de esa jerarquía, se requiere la cualidad de ser sabio y haber trabajado históricamente por la comunidad.

Se gobierna escuchando a los adultos mayores y se respetan sus voluntades, además de que se atribuye a estos, la trasmisión del conocimiento ancestral, las tradiciones y costumbres y, en general, su visión holística del Universo. Me atrevo a considerar que son los indígenas ancianos quienes han garantizado la existencia y permanencia de los pueblos y comunidades originarias, por el contrario, si no tomamos estrategias de amplio calado, en nuestra sociedad mestiza, las presentes y futuras generaciones que crezcan sin valores, sin brújula y sin respeto por los adultos mayores, harán de ellos un pesado lastre del que tal vez haya que prescindir y condenar al olvido, a la soledad, a la enfermedad o tal vez al exterminio. Ya hoy sabemos de casos de abandono, de saqueo de patrimonios, de cuentas bancarias y demás posesiones que son despilfarradas a la par de dejar literalmente en la calle, a quienes hicieron con su esfuerzo una familia, tal vez, con hijos exitosos en la material o lo profesional pero fracasados en lo humano. En esta tesitura, la Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que en el último año, una de cada seis personas mayores de 60 años sufrió algún tipo de maltrato en los entornos comunitarios, vinculado a las instituciones como las residencias de ancianos y los centros de atención crónica, además, dos de cada tres trabajadores de estos centros refieren haber propiciado algún tipo de maltrato en el último año; peor aun, durante la pandemia de la COVID-19 aumentaron las tasas de maltrato a las personas adultos mayores, lo que genera, en opinión de la OMS, graves lesiones físicas y consecuencias psicológicas prolongadas; dichos problemas podrían aumentar en muchos países debido al rápido envejecimiento de la población como es el caso de México.

Según la OMS, la población mundial de mayores de 60 años se duplicará con creces, de 900 millones en 2015 a unos 2000 millones en 2050. Finalmente la OMS establece que el maltrato a una persona de edad consiste en un acto o varios actos repetidos que le causan daño o sufrimiento, o también la no adopción de medidas apropiadas para evitar otros daños, cuando se tiene con dicha persona una relación de confianza; en concordancia con la OMS, se tiene que este tipo de violencia constituye una violación de los derechos humanos y puede manifestarse en forma de maltrato físico, sexual, psicológico o emocional; maltrato por razones económicas o materiales; abandono; desatención; y del menoscabo grave de la dignidad y el respeto. En todos los casos, el maltrato al adulto mayor, es un problema de salud pública que debe ser atendido ya que según la OMS, en una revisión de 52 estudios realizados en 28 países de diversas regiones, realizada en 2017 y que abarcó un año, una de cada seis personas de 60 años o más (el 15.7% de este grupo de edad) sufrieron alguna forma de maltrato por lo es urgente estar atentos y resolver en instituciones como hospitales, residencias o casas asistenciales, estas infames conductas que de no resolverse, un día podrán afectarnos a nosotros. Sin duda una amplia agenda de pendientes en esta materia.

HYPERLINK «mailto:[email protected]» [email protected]