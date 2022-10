Alianza Va x México se resquebraja en Zacatecas

Por: KAREN GARCÍA •

Tras la ausencia de la senadora priísta Claudia Anaya al pleno de la Cámara Alta donde se aprobó con mayoría calificada, en lo general y particular, la reforma que extiende las labores de las Fuerzas Armadas en seguridad pública hasta 2028, el presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Zacatecas, Raymundo Carrillo Martínez, dijo que “no deja de ser deleznable” la ausencia de la senadora, así como de otros senadores zacatecanos al pleno.

- Publicidad -

Raymundo Carrillo dijo en entrevista a La Jornada Zacatecas que no sólo fue la ausencia de la priísta Claudia Anaya, sino también de otros senadores zacatecanos, que “reconociendo sin duda su militancia muy fuera de la idea del Partido de la Revolución Democrática, no deja de ser deleznable en ellos y ellas el hecho de que tan evidentemente permitan que el carácter que debe tener esta corporación civil, permita que se prolongue”.

Explicó que si al día de hoy salieran las fuerzas armadas a las calles de Zacatecas, “nos convertiríamos en un caos, porque este gobierno de la 4T, donde estamos gobernados federalmente y en el estado, ha dejado crecer enormemente a la delincuencia organizada y a la no organizada”.

Agregó que más allá de la franja de seguridad tanto para las y los senadores que dijeron que si, como para la senadora que se abstuvo, no deja de ser una circunstancia en la que se ha dejado de lado el conformar, nutrir, ayudar y buscar la cohesión de la sociedad civil.

1 of 2

“No es posible dejar de lado a los otros senadores que se están olvidando de hacer su trabajo con la sociedad civil por la que llegaron a donde están, no excuso, no me parece tampoco un motivo de halago el hecho de mostrar cierta dignidad al no asistir, para no abstenerse, fue el mismo valor a los hechos del voto”

Finalmente, dijo que la alianza Va x México, no se afectó por la ausencia Anaya en el Senado, sino que ya estaba afectada y que hay que reconsiderar en el plano federal. En cambio, al plano estatal, expresó que sigue habiendo un buen diálogo.

“No veo por qué seguir apoyando una alianza que ya se rompió en lo federal, en el estado la estamos sosteniendo porque los zacatecanos por encima de muchas cosas, así vayamos por un partido o por otro, seguimos siendo vecinos, amigos y viéndonos como alguien que tenemos a un lado y que no queremos que le pase algo que no queremos que nos pase a nosotros”.

Por otro lado, Noemí Luna Ayala, diputada federal por el Partido Acción Nacional (PAN), dijo que respeta que Claudia Anaya haya tomado la decisión de no asistir al Senado porque “al final del día creo que en el respeto a la pluralidad también está la clave para lograr consensos, al final del día tampoco fue un voto a favor y lo que si debo decir es que en su momento en sus redes sociales ella expuso las causas por la cual la minuta en sus términos, le parecía que era incorrecta. Expuso incluso el peligro que significaba para el país militarizarlo y sí hubiese esperado que votara en contra”.

Finalmente, reiteró el respeto que le tiene y que al final del día ella era quien debería de dar cuentas por el motivo de su ausencia.

Agregó que la coalición Va x México se verá sumamente afectada por la decisión que tomó el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de votar a favor.

La tarde de este miércoles a través de sus redes sociales, Claudia Anaya Mota compartió un mensaje exponiendo las razones de su ausencia, porque su “postura siempre ha sido la de cumplir con la disposición constitucional de marcar en la ley los parámetros de uso excepcional de las fuerzas armadas”.

En su mensaje comenzó explicando que ya existía disposición legal desde finales de los años 90 para que el presidente pueda utilizar a las fuerzas armadas permanentes por tiempo indefinido en materia de seguridad pública.

“Pero mi postura principal es, además, la exigencia de que nuestro país tenga un cuerpo nacional policial de carácter civil, para que la tarea del Ejército pueda cumplir el requisito de ser complementaria a esa autoridad civil que se necesita para la vinculación con las autoridades de procuración de justicia. El dictamen que se elaboró en el Senado incorpora en esta modificación diversos mecanismos de control para el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. Hay que decir que se hizo un gran esfuerzo legislativo por hacer algo de calidad”.

“Desafortunadamente y debo decirlo; mi desconfianza en este gobierno no me permite acompañar la propuesta, pues por experiencia sé que en Morena son malos para apegarse a la ley y al Derecho; siempre les digo a ustedes que si algo está bien hecho legislativamente es mi deber y obligación apoyarlo porque por encima de mis apreciaciones políticas, debe estar mi congruencia y apego a la Constitución, por lo cual, a todos ustedes ofrezco una disculpa porque en esta ocasión no me apegué a la congruencia constitucional y por un razonamiento político, no pude apoyar el dictamen, es decir, no pude votarlo a favor por mi falta de fe en que este gobierno haga bien las cosas”.