Denuncian intromisión externa en el proceso para renovar dirigencia del sindicato del ISSSTE

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

La candidata a secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (SNTISSSTE) por parte de la planilla “Plata”, Ángeles Fernández, denunció a La Jornada Zacatecas, que en la vida que lleva dicho sindicato nunca se habían visto el tipo de dádivas que está entregando Maribel Luna de la planilla “Azul” y que al ser un sindicato “pequeño”, evidencia la intromisión de agentes externos a la organización.

“La verdad es que es un sindicato pequeño en el que no hay necesidad de hacer tanto dispendio de recursos y recursos públicos que no deben ser dentro del Instituto. Sí se hicieron señalamientos y últimamente se están regalando despensas del DIF destinadas a personas de escasos recursos y, sin embargo, se las están dando a los trabajadores. La verdad esto nunca se había dado. Eso quiere decir que hay otra gente inmiscuida dentro de nuestro proceso. Ya no es un proceso limpio, es un proceso que se sale de control porque ya hay apoyos externos y se crea un compromiso para cuando vienen campañas electorales de los políticos”, dijo la candidata.

Luego de que Maribel Luna señalara que estaban siendo regaladas con recursos propios, la candidata de la planilla Plata aseguró que no es posible, ya que es una buena despensa y su planilla no tendría la oportunidad de hacerlo porque al no ser la oficial, no tienen recursos, como sí los tiene el grupo Azul que está emanando del comité sindical actual.

En cambio, refirió Ángeles Fernández, lo que ella está ofreciendo son propuestas para hacer valer las condiciones generales de trabajo que han sido muy vulneradas en los últimos cinco años por parte del comité actual. Otra propuesta, es apegarse a los reglamentos y estatutos para ayudar a los compañeros a que se jubilen y ser un sindicato de puertas abiertas para todos los trabajadores.

Entre las necesidades y urgencias que ha detectado, dijo, la más socorrida es la de la transparencia de la bolsa de trabajo, porque nunca se ha transparentado, dijo, ni se han dado a conocer el lugar que ocupan los suplentes, por ello, de ganar, pretende hacer público todos los procesos de cambios de categoría, adscripción, pues hay suplentes que llevan 10 ó 15 años sin alguna prestación y también tienen derechos.

Finalmente, refirió que está pidiendo el apoyo del grueso de los trabajadores para renovar la forma en la que ha actuad el sindicato, pues en estos últimos cinco años lamentó, se benefició solamente a los familiares de los trabajadores que conforman el comité, se les dio bases y jamás se le dio apertura a la bolsa de trabajo, por lo que el suplente sigue quedando rezagado.