Saúl Monreal señala que las nuevas reglas de Morena le dificultan competir por la gubernatura en 2027

Por: ALEJANDRA CABRAL •

«Desafortunadamente para mí, tengo un hermano que es gobernador.” Con esa frase, Saúl Monreal aludió a su situación frente a las nuevas reglas de Morena contra el nepotismo electoral, aprobadas en el reciente Consejo Nacional del partido, que le cerrarían la posibilidad de competir por la gubernatura de Zacatecas en 2027.

El senador apuntó que en el “peor escenario” continuará su encargo legislativo hasta 2030 y no dejará de recorrer los municipios, pues, dijo, es su responsabilidad rendir cuentas, mantener presencia territorial y seguir construyendo estructura política.

Durante su conferencia de prensa este martes, Saúl Monreal indicó que ningún cargo le ha sido heredado y recordó derrotas electorales en 2013 y 2015 para argumentar que su carrera no depende del apellido. “No me doy por aludido”, reiteró, y señaló que quienes deberían sentirse aludidos son los que buscan cargos solo por la vía del parentesco y sin merito alguno.

Criticó que, a diferencia de él, otros actores políticos han caído en prácticas evidentes de nepotismo en Zacatecas sin que se les cuestione con el mismo rigor.

Aseguró que respetará y apoyará tanto las propuestas de Morena como la resolución del Consejo Nacional y subrayó que la familia Monreal es “una familia política”, del mismo modo en que hay familias de médicos o maestros.

Dejó claro que no descarta una futura postulación y recalcó que las decisiones no dependerán solo de él, sino de múltiples factores, como las alianzas con otros partidos, el respaldo ciudadano y su posición en las encuestas.

Rechazó caer en el “futurismo político”, pero insistió en que no será él quien cierre la puerta: “no se me va la vida si no soy candidato, pero tampoco me voy a bajar del barco antes de tiempo”. Bromeó con que su papel actual es el del blanco político del momento: “soy el mono, tírenle al mono”.

En otro tema, Saúl Monreal se refirió a los señalamientos por su presunto respaldo a Carlos Aceves, electo recientemente como dirigente del SUTSEMOP. El senador negó haber intervenido en la contienda y justificó su felicitación como un gesto de amistad.