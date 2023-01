Cámara de Estados Unidos acumula 3 días sin dirigente

Washington. Al crecer la presión entre los republicanos, la silla del presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos permaneció vacía por tercer día ayer, cuando el líder republicano Kevin McCarthy fracasó por undécima ocasión en la serie de votaciones para ocupar el puesto en relevo de la demócrata Nancy Pelosi.

Fuentes republicanas dijeron a la cadena CNN que hoy tendrán una conferencia virtual para no exponer ante los medios sus diferencias.

La elección del presidente de la Cámara, la tercera figura más importante de Estados Unidos tras el presidente y el vicepresidente, requiere una mayoría de 218 votos y ha obtenido sólo 201.

La mayoría republicana en el hemiciclo es de sólo nueve escaños, por lo que 20 legisladores tienen mucho peso en el proceso actual.

Sin presidente, los representantes electos en noviembre no pueden jurar sus cargos ni votar ningún proyecto de ley.

El aspirante intentó hacer concesiones a la veintena de representantes afines al ex mandatario Donald Trump que insisten en votar en su contra. Algunos de sus detractores quieren que haya cambios en los protocolos del Congreso, como indicó el representante Dan Bishop, de Carolina del Norte; otros simplemente no confían en McCarthy. Kevin en realidad no cree en nada , indicó Matt Gaetz, de Florida.

Comentaristas señalan que son los partidarios de Trump quienes se niegan a votar por él, a pesar de que fue un muy cercano colaborador del magnate durante su gobierno. No hay tiempo límite para lograr los 218 votos , afirmó el candidato, de acuerdo con CNN. Tengo el discurso más largo ante la Cámara de Representantes, así que por lo visto me gusta hacer historia , aludió McCarthy restándole importancia a la situación, y en referencia a una exposición de ocho horas y 32 minutos que hizo en 2021.

La televisora mencionó que a pesar de que McCarthy hizo concesiones importantes a los republicanos, el aspirante ha soportado 11 votaciones en las que ha sido rechazado por su propio partido para ocupar la presidencia de la Cámara.

Admitió que trató de llegar a un convenio con los disidentes desde antes del 3 de enero. Agregó que ninguna de sus concesiones tiene que ver con el otorgamiento de presidencias de subcomités a los disidentes.