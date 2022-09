Zacatecas es una joya

Por: JÁNEA ESTRADA LAZARÍN •

El 8 de septiembre de 1546 las minas de Zacatecas fueron descubiertas por los españoles que llegaron a estas tierras. No es que ese día nuestra ciudad se fundara, pero se tomó esa fecha para celebrarla. El 8 de septiembre festejamos con alegría a esta hermosa ciudad considerada como una de las más bonitas del territorio mexicano; como “una joya” fue calificada, en su visita el pasado 3 de septiembre, por el embajador de Estados Unidos en México Ken Salazar, la que en el siglo XVI fuera nombrada Las Minas de Nuestra Señora de los Remedios de los Zacatecas.

¿Es Zacatecas realmente una joya? Sí, definitivamente. Hay quienes se han referido a ella también como “la joya mejor escondida de México”, pero lo cierto es que no está oculta; tal vez, en todo caso, hay muchas cosas por dar a conocer de ella porque nunca terminaremos por develar todos sus misterios. Acaba de celebrarse la Morisma de Bracho, una de las escenificaciones religiosas más importantes en la región, cuya antigüedad es destacable, sí, pero más aún la devoción con la que sus protagonistas siguen llevándola a cabo haciendo que sea una de las tradiciones más interesantes de estas tierras.

A veces, cuando en otros lugares he dicho que vivo aquí, inmediatamente surge el comentario relacionado con “La marcha de Zacatecas” -agregándole el “de”, porque así es más conocida-; quienes son de otros lugares recuerdan con frecuencia esta pieza porque en muchas escuelas primarias la ponen para indicar que es la entrada al salón de clases; yo la relaciono más con el Perro Aguayo, el ídolo de la lucha libre originario de Nochistlán; o con el inicio de los desfiles importantes, interpretada por la Banda Sinfónica del Estado; o con las tardes de buenas faenas… Pocos saben, en otros lados del país, que la Marcha tiene letra y que en su estrofa final dice “viva la libertad, viva / viva la libertad, viva / que viva sí, viva”1. Pues que viva, cómo no.

Las minas de Zacatecas fueron descubiertas aquel 8 de septiembre de hace 476 años y con ese descubrimiento se dio pie a la fundación no solo de la ciudad sino del inicio de la construcción y conformación de lo que posteriormente sería el Estado que hoy tenemos. Por eso me gusta imaginar que todos los zacatecanos, independientemente del municipio del que seamos, celebramos este día que somos una tierra de gente trabajadora y cabal, al margen de lo que pueda acontecer en detrimento de su imagen.

Cuando digo que soy de Zacatecas, se me llena el alma de orgullo, no solo porque es bella… no solo porque tiene paisajes sin igual, ni un cielo descrito con el contundente adjetivo de cruel. Me enorgullecen su historia, sus orígenes, su conformación arquitectónica, sus tradiciones, su gastronomía, su gente emprendedora, trabajadora y libre. Me llena de orgullo mencionar a sus artistas, aquellos que siguen hablando muy bien, con el fruto de su trabajo, de esta tierra; porque, así como hay noticias que nublan nuestra certidumbre de paz, todos los días hay aquellas que nos regocijan y estas se deben a los esfuerzos de nuestra gente.

Sí, Zacatecas es la tierra de la Marcha, de los edificios bonitos, la de los museos, la del nombramiento de Patrimonio Cultural por la UNESCO; pero también es el Estado donde nacieron artistas como Ramón López Velarde, Ernesto Elorduy, Fayad Jamis, Genaro Codina, Fernando Villalpando, Julio Ruelas, Francisco Goitia, Manuel Felguérez, Pedro Coronel, Rafael Coronel, Juan Manuel de la Rosa, Francisco de Santiago, Amparo Dávila, Tomás Méndez, Severino Salazar; y también Ismael Guardado, Alfonso López Monreal, José de Jesús Sampedro, Pedro Valtierra, Luis Humberto Ramos, Jesús Reyes Cordero, Alberto Huerta… y más recientemente Javier Acosta, Gonzalo Lizardo, Maritza M. Buendía, Joel Flores, Raúl Rodríguez, Tryno Maldonado, Juan José Macías, David Castañeda, Yamilet Fajardo, Iván Ávila, Érika Ávila, Plinio Ávila, Imuris y Arturo Ramos, Omar Lemus, Enrique Barajas Pro, Susana Salinas, Juan Carlos Villegas, Antonio López Torres, Iván Guardado, Yain Rodríguez, Edín Martínez, Alejandro Alatorre, Abraham Escobedo Salas, César Encina, Oscar Pinedo y Elías Manzo Hernández. Pero también de grupos de teatro como La Ciénega, La Cáscara y El Escarabajo; de música como Enjambre, Los Románticos de Zacatecas, Los Temerarios, Estampa Norteña, los Jaraberos de Nochistlán, el Conjunto Río y La Fe Norteña; de otras organizaciones musicales como las de origen universitario, la Camerata, la Orquesta y el Coro del Estado de Zacatecas, por mencionar algunas; así como todos aquellos zacatecanos y zacatecanas que desde sus talleres independientes de artes gráficas siguen construyendo nuestra tradición de tierra de artistas como Guillermo Méndez, Juan Manuel García Jiménez y Pedro López, por mencionar algunos nada más. No son todos, también están aquellos que se encuentran en formación en búsqueda de un camino profesional exitoso que seguramente encontrarán; y los artistas quienes han hecho de esta tierra su hogar. ¿Zacatecas es una joya? Sí, y su gente la hace aún más valiosa. Que viva Zacatecas.

Que disfrute su lectura.

Jánea Estrada Lazarín

