Arte y migración: Fulgencio Lazo

Por: JÁNEA ESTRADA LAZARÍN

Editorial Gualdreño 572

Hace unos días, después de la magnífica charla que impartió el maestro Shinzaburo Takeda en Zacatecas, tuve la oportunidad de platicar con Fulgencio Lazo, quien estuvo también en la ciudad junto con Modesto Bernardo; la presencia de los tres artistas -el primero nacido en Japón y avecindado en Oaxaca, de donde son originarios los otros dos y además sus alumnos- se dio en el marco de las actividades de hermanamiento entre la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas y la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca; y juntos participan en la exposición Tejiendo caminos, en el Teatro Fernando Calderón.

Fulgencio Lazo nació en El Paraíso, Oaxaca; después de estudiar en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca pudo continuar su formación en la Universidad de Cornish College of the Arts en la ciudad de Seattle, Washington, Estados Unidos, lugar en el que se quedó a vivir desde 1990. Fulgencio es un artista migrante que pudo estudiar en el extranjero con la ayuda de una beca otorgada por esa universidad y el Centro de la Raza (The center for people of all races), una organización latina del estado de Washington, cuya misión es “construir la Comunidad Amada mediante la unificación de todos los sectores raciales y económicos; organizar, empoderar y defender los derechos humanos básicos de nuestras poblaciones más vulnerables y marginadas; y llevar conciencia crítica, justicia, dignidad y equidad a todos los pueblos del mundo”.[i]

La misión de esa organización que lo becó mientras era estudiante la hizo suya y sigue tratando de que su trabajo sea un catalizador de esfuerzos para que la unión entre migrantes que radican en Estados Unidos se dé para propiciar el cumplimiento de sus derechos humanos, así como su profesionalización y desarrollo, porque la diferenciación y la discriminación persisten en el país vecino, “nos siguen tratando diferente aunque tengamos papeles, incluso los mexicanos nacidos allá siguen siendo considerados migrantes”, dice Lazo, quien ha construido en el extranjero una vida profesional sólida y no ha dejado de tener contacto con México, con Oaxaca en donde se encuentran sus raíces… incluso en Zacatecas expuso en 2021 en el Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez.

El artista oaxaqueño es muy consciente de que los mexicanos que migran a Estados Unidos no sólo lo hacen para trabajar en el campo; también hay personas que cruzan la línea con la intención de abrirse camino en el arte, en el ámbito intelectual y creativo. Para él es importantísimo entonces que se propicie la unión “si no nos juntamos en una comunidad mexicana, latina, nos van a seguir aplastando… hay una comunidad mexicana muy grande, y con esa presencia cultural que tenemos podemos borrar la frontera… ésa es una de las funciones del arte, borrar las fronteras, desaparecer los muros”. Para Fulgencio el permanecer allá durante tanto tiempo ha implicado mucho esfuerzo, como para la mayoría de nuestros paisanos que radican fuera de nuestro país, el camino ha sido sinuoso y eso mismo le ha dado mucha experiencia; tiene su taller, produce y gestiona constantemente, por eso sabe que es indispensable que exista una organización entre latinos para que desde ahí se tenga una voz de peso.

El peso al que se refiere Lazo tiene que ver con la prevalencia de todos los valores culturales de quienes llegan allá y que coexistan en armonía con los demás. Las culturas deben defenderse, las expresiones artísticas, la comida, la música, las tradiciones, el lenguaje, sí se puede, aunque se le batalle, dice este artista que, entre otras muchas cosas, organiza cada Día de Muertos una serie de actividades en donde se aborda el tema de la muerte y de sus múltiples simbolismos y significados… mediante instalaciones, conciertos y distintas manifestaciones artísticas para que los estadounidenses e incluso los paisanos, conozcan más sobre México y se dé ese sentido de pertenencia, de orgullo por la comunidad y sus riquezas culturales.

Pienso ahora en los zacatecanos que viven en Estados Unidos, quienes tienen hijos nacidos allá y no conocen el país de sus padres; en todo lo que están haciendo por iniciativa propia, como la reproducción de tradiciones de la tierra como las danzas, las reliquias y la celebración de fechas importantes, entre otras. Ojalá que pronto tengamos noticia de que hay zacatecanos, que, como Fulgencio, están trabajando en este tipo de labores para que la identidad no termine por perderse.

