Diputados vuelven a retrasar la despenalización del aborto

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

De nueva cuenta, diputados y diputadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN) hicieron vacío legislativo en sesión de las Comisiones Unidas de Justicia, Salud e Igualdad de Género para continuar retrasando la dictaminación de la iniciativa ciudadana para despenalizar el aborto en Zacatecas, tema que, aseguró el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la 64 Legislatura, Enrique Laviada Cirerol, tiene que ser desahogado en mayo.

El diputado presidente de la Comisión de Justicia, el perredista Juan Mendoza Maldonado, llamó en el lapso de 30 minutos, tres veces a sesionar, y a pesar de que la diputada María del Mar Ávila Ibargüengoytia y el diputado Jehú Salas Dávila, del PAN y PRI, respectivamente, estaban dentro de la sala, y con ellos se completaba el quórum legal, ambos, argumentando con mímica que tenían llamadas telefónicas, salieron de la sala, incluso la legisladora panista lo hizo por la salida de emergencia, ubicada en el quinto piso del recinto legislativo.

Quienes ni se asomaron a la sesión fueron María del Refugio Magallanes y Gabriela Basurto Ávila, del PRI, y José Guadalupe Correa Valdez y Karla Dejanira Valdez Espinoza, del PAN; en tanto que la bancada del Partido del Trabajo (PT), conformada por la diputada Ana Luis García del Muro, y José Xerardo Ramírez Muñoz, presentaron justificante.

Los legisladores y las legisladoras presentes fueron Gerardo Pinedo Santacruz y Juan Mendoza Maldonado, del PRD; Enrique Laviada Cirerol, de Movimiento Ciudadano en calidad de presidente de la Jucopo, y Ernesto González Romo, de Morena, así como sus compañeras de bancada, Roxana Muñoz e Imelda Mauricio Esparza, además de la diputada Priscila Benítez Sánchez, de Nueva Alianza.

Antes de cerrar los tres intentos de sesión, el diputado Juan Mendoza Maldonado señaló el grado de “irresponsabilidad y falta de compromiso” en la tarea legislativa de los faltantes que tiene paralizado el trabajo en Comisiones Unidas. Además, aseveró que la diputada Karla Valdez, habiendo exigido que se le incorporara a esta comisión como presidenta de la encargada de Salud, no se ha presentado en varias ocasiones.

“Le haré un llamado respetuoso a que este tema lo abordemos de manera muy responsable, con la tolerancia del Poder Legislativo y que, a final de cuentas, las posiciones que pudieran ser polarizadas, tendrán que plasmarse en el pleno. Vamos a hacer un último llamado para dictaminar porque la sociedad ya lo está discutiendo y es contradictorio que en el Poder Legislativo estemos aplazando las cosas”, dijo el legislador.

Cabe recordar que, en torno a este tema, se realizó ya un foro de parlamento abierto en el que, a decir de la Jucopo, se dio voz a todas las opiniones, a todos los sectores, a grupos con distintas corrientes de pensamiento y opinión, a médicos, abogados, padres de familia y grupos feministas. Por ende, se adelantó que ya hay un dictamen al que sólo faltaba agregarle la suficiencia presupuestal, y a propuesta de médicos, añadir la figura de la objeción de conciencia, para aquellos que no coincidan con el procedimiento, tengan un recurso legal en el cual ampararse.

Luego de que continúa el retraso, la activista del Movimiento Feminista de Zacatecas, Emilia Pesci Martínez, publicó en sus redes sociales que es “triste e indignante que el legislativo nos falte así al respeto y viole la Ley por caprichos. Que no se nos olvide que el dictamen, respecto al aborto en la entidad, proviene de una iniciativa ciudadana que cumplió con los requisitos de ley, que llevó tiempo en la búsqueda de la firma de un convenio entre el IEEZ y el INE para el uso de la app, además de la redacción y la recolección de firmas. La herramienta de la iniciativa ciudadana no sirve de nada si no se le da el debido seguimiento… No sólo le faltan al respeto al Movimiento Feminista de Zacatecas, sino a toda la ciudadanía”, aseveró.