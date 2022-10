Destaca titular de la Seduvot ejecución del Platabús durante su comparecencia

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

En el primer año de gobierno de la administración que encabeza David Monreal Ávila, la prioridad de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial (Seduvot) fue la atención a personas de escasos recursos mediante la simplificación de trámites, a través de la mejora regulatoria, así como el acceso a una vivienda digna y de calidad en esquemas de colaboración con los municipios, expuso la titular de la dependencia, Laura Elvia Bermúdez Valdés, en su comparecencia ante el pleno de la 64 Legislatura en el marco de la glosa del primer Informe de Gobierno.

Dado que la Seduvot tiene un ineludible compromiso con la población que requiere espacios dignos, la funcionaria estatal expuso que se invirtieron más de 40 millones de pesos en construcción y rehabilitación de muros, pisos y techos firmes, así como cuartos adicionales y baños con ecotecnologías, con los que, a decir de Bermúdez Valdés, se benefició a 2 mil 300 familias.

Asimismo, se construyeron 295 cuartos adicionales que permiten abatir el índice de hacinamiento en el territorio estatal, además de la construcción de 98 baños con ecotecnologías, lo que dio pie a una mejor calidad de vida con la reducción de carencias en las familias zacatecanas.

En materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, Laura Elvia Bermúdez Valdés explicó que, en los últimos años, la zona metropolitana ha experimentado un crecimiento exponencial en todos los aspectos, lo que ha ocasionado una problemática de movilidad, tiempos prolongados de viaje y congestión vial, además de la fragmentación del territorio.

Estos fueron considerados como factores para proyectar un nuevo sistema de transporte integrado, seguro y eficiente, el Platabús, diseñado para atender las necesidades de la población, con base en la normatividad aplicable y que sea incluyente, accesible y suficiente, que dé condiciones de sustentabilidad.

Con ello, explicó, se permitirá el efectivo desplazamiento en la ciudad, lo que ayudará, también, a reducir el tránsito y los problemas de congestionamiento derivados de las rutas de transporte público que circulan actualmente sobre el eje troncal, que abarca las avenidas Héroes de Chapultepec, Adolfo López Mateos, José López Portillo y calzada de la Revolución Mexicana, en dirección oriente-poniente y viceversa.

La funcionaria informó que la inversión que se tiene proyectada para este proyecto, cuya primera etapa se echaría a andar en 2023, es de mil 976 millones 74 mil 333 pesos; para la terminal 1 se tiene un presupuesto contratado de 74 millones 781 mil 48 pesos, con un avance de obra de 39.9 por ciento.

En tanto, para la terminal 2, se contrataron 50 millones 455 mil 553 pesos, con un avance físico de 48.58 por ciento. En total, se han contratado 125 millones 236 mil 601 pesos, lo que representa un avance financiero de 37.53 por ciento.

En 2021 se inició la primera etapa, que consta de la construcción de las terminales, contempladas para su terminación en 2023; una vez que concluyan los trabajos se dará paso a la construcción de la infraestructura para la señalización horizontal y vertical del corredor troncal y, de esta forma, se dará paso a la renovación paulatina de la flota de autobuses.

Finalmente, Laura Bermúdez informó que, en este primer año de la administración encabezada por el gobernador David Monreal Ávila, se logró la regularización de más de mil 810 títulos y escrituras, en beneficio de 7 mil zacatecanos de las zonas rurales y urbanas; con ello, se superó en 80 por ciento lo hecho en 2018, y es la mejor estadística desde la creación de la Seduvot.

Diputados cuestionan subejercicio

Fue la diputada Gabriela Basurto Ávila quien refirió que 99 por ciento de las acciones informadas se realizaron con el FAIS 2021, es decir, apoyo federal. Además, achacó que la Seduvot es una de las dependencias más retrasadas con ningún convenio ejecutado, salvo lo del Platabús que, consideró, es una “herencia bendita” del anterior gobierno.

Con respecto al Platabús, la legisladora Priscila Benítez cuestionó la viabilidad de éste dado los recientes hundimientos, el deterioro del embovedado y las explotaciones mineras, y cuáles estrategias existen para contener dado el riesgo de realizarlo. Por su parte, el priísta Herminio Briones preguntó por las acciones para regularizar los asentamientos y denunció que en la Seduvot se privilegia a contratistas con base en su perfil partidista.

En su momento, el panista Guadalupe Correa Valdez lamentó que a los municipios les propongan un esquema de dos pesos el municipio y un peso el estado, acción que calificó como “una vergüenza”, ya que debería ser peso a peso; además, coincidió con su antecesor de que hay trato desigual en los convenios debido a cuestiones partidistas.

El también priísta, Manuel Benigno Gallardo, cuestionó los avances pendientes de cemento y lámina por la reciente granizada en Río Grande, y por el avance, igualmente, en la gestión financiera en la que dice que hubo ampliación presupuestal para varios capítulos que no se han ejecutado, es decir, el subejercicio.

Por otra parte, la diputada Maribel Galván Jiménez pidió a la funcionaria información relacionada con la certeza jurídica para los fraccionamientos de colonias agropecuarias, así como las estrategias a implementar a fin de evitar los tiempos tan largos en trámites. También en qué rubros, y en caso de que no se haya ejercido, cuánto se ha aplicado y cuánto queda por ejercer del presupuesto de la secretaría.

El diputado José David González Hernández habló del tema de rehabilitación de espacios, pidió evidencia de dichas acciones, pues según dijo, al acudir físicamente no se encontró lo informado en el documento del primer informe de gobierno, por lo que solicitó se detalle en qué se basaron para medir el número de beneficiarios y acciones que registraron.

Pidió saber cómo funcionó el ejercicio de convenios de colaboración, retomando el señalamiento por amenazas a presidentes municipales para alinearse con el gobernador. Invitó a la funcionaria a visitar las casas de la región que representa, para que dé cuenta de la situación en que aún se encuentran, donde existen todavía viviendas con techo de lámina.

En su turno, el diputado Nieves Medellín Medellín solicitó información relacionada al Platabús, cómo va el proyecto, porcentaje de construcción, inconvenientes que se han tenido, y todo lo relacionado; mientras que la diputada Zulema Yunuén Santacruz Márquez habló en tribuna del nuevo modelo de gobierno implementado con el gobernador David Monreal, por lo que pidió saber el monto exacto del recurso que al momento la Seduvot no ha ejercido y el porqué.

Finalizó la ronda de cuestionamientos la diputada Karla Valdez Espinoza, quien pidió a la funcionaria hablar del proyecto Platabús, avances, inversión y si ha tendido acercamiento con transportistas.

Reconoce secretaria falta de información sobre Platabús

En sus respuestas, la funcionaria estatal indicó que, a la fecha, se cuenta con 35 convenios de colaboración firmes de los 45 previstos; van 6 obras contratadas y en octubre tienen proyectados firmar los 12 convenios restantes, los cuales están en manos de los municipios. Reconoció que las contrataciones van lentas porque los procesos de selección de beneficiarios son tardados, debido también a que se evita la intervención de intermediarios, por eso, recalcó, los procesos siguen siendo tardados, pero dijo esperar que se ejerza el presupuesto en el mes de noviembre.

Sobre los beneficiarios de Seduvot, Bermúdez Valdés expuso que se han entregado apoyos a desplazados, como en Río Grande, para llegar a necesidades prioritarias. Sobre asentamientos irregulares, la Seduvot ha instalado consejos en materia de regularización de tenencia de la tierra para retomar los proyectos a fin de darles seguimiento.

Con respecto al Platabús, reconoció que es “un proyecto al que le falta información” y se está viendo con la SCT. Se está en el tema de las terminales 1 y 2 que no tienen problemática, pero se está trabajando sobre el Eje Metropolitano. Respecto al tema estructural, afirma que se verá de manera técnica para evitar fallas.

En su mensaje final, la funcionaria señaló que el Sistema Integral de Transporte es “un gran paquete” a su responsabilidad y ex funcionarios dejaron “macro problemas” por un proyecto deficiente de casi 300 fojas que no ha permitido darle marcha al mismo. No obstante, reconoció que se tomarán en cuenta las observaciones y se difundirá la información. “Hace falta mucho por hacer, pero refrendamos nuestro compromiso por transformar la realidad de Zacatecas siendo fieles a los principios de austeridad, haciendo uso honesto de los recursos públicos para ser aprovechados al máximo para aquellos que menos tienen”.