8M: Beatriz Pérez Pereda

Por: BEATRIZ PÉREZ PEREDA •

La Gualdra 611 / Día Internacional de la Mujer / #8M

- Publicidad -

Soy Beatriz Pérez Pereda, soy escritora, hice estudios en Derecho y Creación literaria, actualmente mi trabajo tiene que ver casi al cien por ciento con la literatura: imparto talleres de lectura y escritura, soy tutora de jóvenes escritores, realizo dictámenes de libros, soy jurado, escribo reseñas, además entrevisto a autores y sobre todo, escribo poemas. También cuido de tres perros y un gato y de mi hermana, ellos son mi familia.

El camino no ha sido fácil ni corto, han pasado 26 años desde la primera vez que me inscribí a un taller literario y para cumplir el sueño, quizás momentáneo, de vivir para escribir y leer, he tenido mucha paciencia, disciplina y convicción de que esto es lo que quiero hacer: escribir. Como escritora que se formó y casi toda su vida ha vivido en la periferia de las grandes ciudades, me parece necesario involucrarme en la promoción y difusión de autores que como yo somos del “sur global”, es decir, que no tenemos los mismos privilegios ni proyección que otros escritores, por ello me encanta entrevistar a escritores, jóvenes y otros no tantos, poner mi grano de arena para que los lectores tengan un panorama más amplio de las diversas voces que conforman la literatura mexicana. Esto es algo que hago en todas mis sesiones de taller, las lecturas que comparto con mis alumnos buscan presentar el mayor número de puntos de vista, opiniones, distintas unas de otras, mostrarles que la historia no debe ser contada sólo por unos cuantos, que hay muchas experiencias esperando ser compartidas, escuchadas.

Cuando tenía 21 años fui alumna de Elva Macías, una poeta chiapaneca, ella me enseñó muchísimas cosas, como poeta y como lectora. En una ocasión me descubrió la figura de Alejandra Pizarnik, me regaló la poesía completa de la autora y ese libro fue muy importante en mi formación profesional y de vida. No siempre es así, pero es muy inspirador cuando una mujer le tiende la mano a otra, desaprendiendo todas las violencias, sesgos o rivalidades heredadas, cuando de una generación a otra, de verdad se pasa la estafeta para avanzar a un lugar mejor. Por eso, tal vez de manera prematura, me entusiasma la idea de que las mujeres ocupemos puestos de poder donde podamos tomar decisiones, cambiar políticas públicas, conseguir el reconocimiento de nuestros derechos como personas, madres, hijas, ciudadanas, pero hacerlo por mérito propio y no para servir a los intereses del poder o del capital, ojalá me toque ver el día en que una mujer realmente calificada para el puesto y con propuestas ciertas en materia de derechos reproductivos, laborales y ambientales llegue a dirigir este país, y que cada 8 de marzo sea una celebración de todas las luchas ganadas y no sólo un recordatorio de toda la violencia padecida.

Pony*

Ser hembra

sexo femenino

en cualquier especie animal supone un riesgo

A Pony la violaban desde sus cinco años

era la prostituta de una aldea en Indonesia

esclava de un hombre cuyo trabajo

era encadenarla a una cama y venderla

Fue rescatada cuando tenía siete años

su piel totalmente rasurada e infectada

por picaduras de mosquitos que no podía ahuyentar

Le pintaban los labios

para una fila de hombres que esperaban turno

para abusar de ella

para saciar el morbo

y tener su dosis de exoticidad

Esos mismos hombres

de día arrasaban los bosques de Borneo

para obtener aceite

el círculo era completo:

destruir al animal y su casa

Cómo volver a ser solo una orangután

si los recuerdos nunca se van de la piel

Pony se orinaba encima

cada vez que un hombre se le acercaba

En la aldea no la dejaban ir

pensaban

aún lo creen

que era de buena suerte tenerla cautiva

Pony ahora vive en un santuario

es la líder de las orangutanas

la nueva reina de la isla Kaja

* Poema de Persona no humana, de Beatriz Pérez Pereda, CONARTE, 2022.

https://issuu.com/lajornadazacatecas.com.mx/docs/la_gualdra_611