Desplazados de la comunidad Sarabia, en Jerez, piden intervención presidencial

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

Habitantes de la comunidad Sarabia, en el municipio de Jerez, publicaron una carta en la que solicitan la ayuda del presidente de México, del gobernador de Zacatecas y la Organización de Naciones Unidas (ONU) para poder regresar a su localidad, luego de ser desplazados forzosamente por el crimen organizado.

Los habitantes de la comunidad en mención pidieron al titular del Ejecutivo que no los abandone, ya que es un pueblo dispuesto a trabajar, como siempre lo han hecho.

Es gente que no se mete con nadie y sólo sueña con tener un real bienestar. Puntualizaron que jamás un Presidente de la República los ha visitado, por ello desean que pronto acuda a su localidad. “Hay quienes han perdido casi todo lo que tenían, así como hay algunos otros que sienten haber perdido la esperanza o el sentido de su vida y dignidad”. Advierten que actualmente viven en la pobreza y abandono.

Al respecto, la diputada local del Distrito 10, con cabecera en Jerez, Refugio Ávalos Márquez, criticó que si se piensa que escoltarlos a regresar por sus cosas es la solución, es una visión errónea, así como la de organizar una feria en medio de esa crisis de inseguridad.

En entrevista para La Jornada Zacatecas, la legisladora priísta refirió que desde el pasado 14 de febrero los habitantes de dicha comunidad y también de la de Palmas Altas, se comunicaron con ella para solicitar su ayuda, ya que habían sido ignorados por parte del presidente municipal, Humberto Salazar y el propio gobernador David Monreal, por lo que la diputada los atendió en su casa de gestión en la cabecera de Jerez para buscar, mediante otras gestiones, ayudarlos a volver por sus cosas, esto como única petición.

Ávalos Márquez precisó que los habitantes de estas comunidades también salieron de sus hogares desde septiembre de 2021, viviendo desplazados mucho tiempo, por lo que este pasado 14 febrero le solicitaron ayuda para volver por sus cosas, como lo hicieron ese mismo día los habitantes de la comunidad Ordoñez. Sin embargo, a los de Sarabia y Palmas Altas no los quisieron acompañar por cuestiones de seguridad, refirió.

Según comentó a este medio la legisladora, mediante llamadas y gestiones de su parte, se logró establecer un plan para que al día siguiente, 15 de febrero, salieran desde temprana hora y escoltados para recoger sus pertenencias. No obstante, lo planeado se detuvo debido a instrucciones del gobernador y el alcalde, quienes así lo determinaron para sostener antes una mesa de seguridad.

“No sé por qué razón me detuvieron todo el operativo. Yo toqué las puertas arriba con los senadores, en particular con la senadora Claudia Anaya, con los diputados federales y desde allá a mí me contactaron con gente de la Guardia Nacional y del propio Ejército y estábamos en ese dicho, pero luego se detuvo todo. Lo que yo me quiero suponer es que lo frenaron desde aquí porque ya la autorización a nivel nacional estaba”, dijo la diputada.

Ante la cancelación del operativo, fueron los propios habitantes de Palmas Altas los que comenzaron a presionar en las propias instalaciones de la Guardia Nacional, lo que devino entonces en la caravana de más de 200 vehículos subiendo únicamente a Palmas Altas, el epicentro de las 18 comunidades que han sido asoladas por el crimen organizado, aunque a la gente de Sarabia no le dieron respuesta en ese momento, explicó Ávalos Márquez.

A decir de la legisladora, el operativo de acompañamiento para la gente de Sarabia fue detenido porque está por encima el tema de la Feria de la Primavera y la situación de Palmas Altas y las fotografías de la caravana que se viralizaron en redes sociales, “mediáticamente les pegó muy duro”, por lo que las autoridades ya no quisieron arriesgarse con las otras comunidades por el tema de la feria.

La priísta acusó también que en una sesión de cabildo posterior, se aprobaron 15 millones de pesos para la Feria de la Primavera a celebrarse en Jerez. Esta decisión, dijo, fue avalada también por regidores del PRI y el PAN, aunque ella les había dicho que en este momento no había manera de garantizar la seguridad ni para los habitantes del municipio como para los visitantes, pero decidieron ante poner sus intereses de por medio. Es una incongruencia del ayuntamiento hacer eso, enfatizó.

“Pero detienen las caravanas por otra razón. El alcalde iba a ir a promocionar la feria a Los Ángeles y le autorizaron 100 mil pesos de viáticos, pero esa sesión de cabildo no la hicieron pública, yo me enteré por mis paisanos en Estados Unidos. A mi punto de vista esto no puede ser, que se hayan autorizado 15 millones de pesos para una feria y que quien va a abrir es un artista llamado Gerardo Ortiz, que se dedica a cantar narco corridos. Estamos viviendo en una incongruencia fatal”.

Además, acusó la legisladora tricolor, a le gente desplazada la quisieron conformar con una despensa y los reunieron en el auditorio Genaro Borrego Estrada para decirles que los van emplear en la Feria, lo que consideró también como una falta de respeto a los habitantes de esas comunidades. “Es una lógica que sólo cabe en los gobiernos de Morena”.

Asimismo, lamentó que al interior de la Legislatura no se avance por conflictos internos, además de que se continúa sin tener contacto con el gobernador, pero dijo esperar que haya “cordura” y se tome la decisión de no llevar a cabo la feria de Jerez porque la situación es grave y la única garantía que debe haber es que la gente regrese a sus casas, no por sus cosas, sino a vivir.

“Las estrategias sí están en ellos, es ilógico que el gobernador diga que la respuesta no la tiene ni Obama, no, él la tiene. No puede haber una respuesta así de mediocre como esa”, enfatizó Ávalos Márquez, para concluir haciendo un llamado al alcalde Humberto Salazar y regidores, para que reconsideren lo de la feria y destinen mejor ese dinero aprobado a ayudar a las familias desplazadas.