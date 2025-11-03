Pide Del Río reforma electoral con consenso

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

Norma Julieta del Río Venegas, ex comisionada del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), opinó que la reforma electoral que promueve el Gobierno federal es necesaria para que los procesos sean transparentes, pero es importante que la ciudadanía participe en los foros que se llevan a cabo y que las propuestas sean contempladas para no caer en una simulación.

No obstante, dijo que entre los aspectos positivos de la iniciativa está la intención de modernizar el sistema electoral, revisar el financiamiento de partidos, garantizar que las elecciones sean más accesibles y transparentes, y regularizar la propaganda en épocas no electorales, a fin de evitar lo que está ocurriendo ahora en Zacatecas y en algunos otros estados como Chihuahua y Tlaxcala.

Consideró que la fiscalización de los partidos políticos es una deuda pendiente y se espera que en esta reforma se implementen las medidas necesarias para ello, además de reducir los diputados plurinominales

No obstante, opinó que existen riesgos evidentes porque, si la reforma concentra el poder o reduce la autonomía de organismos como el Instituto Nacional Electoral (INE) o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el país podría retroceder en uno de los logros más importantes de las últimas décadas: la independencia electoral.

Además, Del Río Venegas afirmó que cualquier intento de modificar las reglas del juego político debe surgir del consenso, no de la imposición, por lo que ese es un reto importante en esta reforma.

Desde su perspectiva, los foros impulsados por Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, son una oportunidad para que el Gobierno demuestre apertura y transparencia real, ya que la legitimidad de este proceso dependerá de que las conclusiones sean públicas, verificables y tomadas en cuenta al redactar la iniciativa final.

Por el contrario, si estos foros “se convierten solo en ejercicios de simulación o en espacios de propaganda, se perderá una valiosa ocasión para fortalecer el diálogo democrático”, ya que México necesita una reforma electoral “que modernice sin debilitar, que ahorre sin precarizar, y que incluya sin polarizar”.

En ese sentido, dijo que los foros son un buen punto de partida, pero el verdadero reto será que no caigan en la simulación, es decir, traducir las palabras en acuerdos y los acuerdos en leyes que fortalezcan la confianza pública.

De acuerdo con Del Río Venegas. “si esto se traduce con lo que pasó con los foros en el tema judicial, en el tema de la transparencia y datos personales que vivimos, será la desconfianza total y última de los ciudadanos”.

Recordó que en procesos de consulta anteriores en materia judicial o con órganos autónomos como el propio INAI se realizaron foros en donde finalmente no se consideró la postura de los expertos, de manera que cayeron en la simulación, por lo que este es un riesgo que se debe evitar con esta reforma, porque si las conclusiones ciudadanas no se reflejan en la iniciativa final, podría deteriorarse aún más la confianza de la población en las instituciones democráticas.

Por tanto, reiteró que la iniciativa tiene puntos favorables, tales como la reducción del presupuesto destinado al INE y a los partidos políticos, ya que el financiamiento actual para estos es excesivo y en algunos de ellos “han hecho de esos recursos su modo de vida”.

Insistió en que México sí necesita una reforma electoral y expresó su confianza en la conducción de los foros por parte de la secretaria de Gobernación para garantizar que la reforma electoral sea un paso hacia la modernización democrática del país y no un golpe a las instituciones autónomas.