En Baja California, trasnacionales acaparan las tierras más productivas

Mexicali, BC., El acaparamiento de las tierras más productivas por empresas agroexportadoras, principalmente extranjeras, prevalece en Baja California; la propiedad ejidal se ha deteriorado por varias vías, principalmente el rentismo, y en algunos casos la venta de las parcelas, expuso José Zavala Álvarez, investigador de El Colegio de la Frontera Norte (Colef).

En los valles de la entidad se asentaron compañías como Berrymex (filial de Discroll’s) y Andrew and Williamson Fresh Produce (A&W) en San Quintín, la eléctrica Ienova en Tecate y Ensenada, Grupo México en San Quintín y Real de Ángeles en San Felipe.

De acuerdo con datos del gobierno de México, hasta 2016 existían en Baja California 238 núcleos agrarios, que comprenden 70 por ciento del territorio estatal, muy por arriba de la escala nacional, y 99 por ciento de esa superficie se encuentra regularizada e inscrita en el Registro Agrario Nacional.

A partir de la reforma a la Ley Agraria de 1992, que abrió la posibilidad de rentar o vender la tierra, en 178 de esos núcleos agrarios se ha autorizado el dominio pleno para 24 mil 679 parcelas, pero sólo 265 se privatizaron, es decir, 1. 07 por ciento del territorio del estado.

Es una situación espectacularmente crítica , señaló Zavala Álvarez, pues se estima que en el Valle de Mexicali, 86 por ciento de los propietarios originales no trabajan la tierra.

Explicó que con base en diversos estudios e investigaciones, 86 por ciento de los derechos originales de los terrenos del mencionado valle están en manos de personas que no eran los dueños, pero las compraron o rentaron.

Citó casos en los que un solo productor siembra ejidos completos, como los Gaona en el núcleo agrario Cuernavaca, y consideró un síntoma grave que la tierra se esté quedando en pocas manos.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural federal considera el rentismo, desde el punto de vista social, una opción para quienes no pueden seguir en la actividad agrícola ni quieren deshacerse de su patrimonio, toda vez que les permite obtener ingresos fijos y que se siga explotando la superficie agrícola.

Viudas y agricultores de la tercera edad son quienes arriendan sus parcelas, más aún porque enviaron a sus hijos a estudiar a las zonas urbanas y a éstos dejó de interesarles la agricultura.

En el estudio Características sociodemográficas del productor del Valle de Mexicali, Zavala Álvarez expone que más de la mitad de los agricultores de esta región no obtiene más de 300 mil pesos anuales y, en particular, uno de cada cinco no alcanza ni 100 mil pesos. Además, 43 por ciento son adultos mayores.

San Quintín

En el municipio de San Quintín, quienes cultivan son pequeños agricultores y, sobre todo, empresas mexicanas y extranjeras.

Las corporaciones estadunidenses siembran en terrenos rentados y comercializan productos a partir de convenios con campesinos locales, lo que deriva en un proceso de concentración.

Anna Mary Garrapa, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, advierte en su estudio Jornaleros agrícolas y corporaciones trasnacionales en el Valle de San Quintín que la extensión de la comercialización de fresas, que son mucho más sensibles que otros cultivos a la salinidad del agua y a la composición arenosa del suelo, ha contribuido a la expulsión de muchos pequeños productores que no tienen un capital de inversión suficiente para buscar líquido a profundidad o comprar máquinas desalinizadoras.

Además, explica, estas empresas desarrollan estrategias de expansión territorial para acaparar la producción invernal del valle; realizan acuerdos con agricultores locales, crean y apuntalan compañías mexicanas. Un caso es Driscoll’s, líder mundial del mercado de frutos rojos, que desarrolló biotecnología para variedades más resistentes y exporta productos a escala global, incluidos los de San Quintín, por medio de Walmart, Costco y Tesco.