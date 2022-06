Pide INE a candidatos «no proclamar victorias anticipadas»

Al pedir a los contendientes de las elecciones del domingo “no proclamar victorias anticipadamente”, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, apeló a los actores políticos evitar “se manche” esta jornada cívica con actitudes antidemocráticas.

Aunque en promedio se ha entregado el 94.69 por ciento de los paquetes electorales, al corte de la mañana de este viernes, las cifras son variables, mientras que en Oaxaca – por causas no relacionadas al proceso electoral- podrían no instalarse algunas casillas este domingo 5 de junio.

Edmundo Jacobo, secretario Ejecutivo del INE, puntualizó: Hidalgo tiene ya 99.07 por ciento de los paquetes ya en poder de las autoridades electorales; Aguascalientes, el 96.84; Durango, 87.54; Oaxaca, 91.85; Quintana Roo, 91.82, y Tamaulipas el 98.85 por ciento.

“En este momento estamos muy cerca del 100 por ciento y nos queda todavía mañana para concluir y estar entregado el 100 por ciento de los paquetes a las presidencias de las mesas directivas de casilla. En ese sentido, la verdad vamos muy bien, un avance muy importante para estar en condiciones de operar el próximo domingo”, señaló.

En cuanto a Oaxaca, indicó: tenemos dos circunstancias, una, lamentablemente el paso del huracán Aghata que en un primer balance no se veía el daño provocado en la zona, pero luego después de recorrer la zona efectivamente el daño del huracán es considerable y lamentamos la pérdida de vidas humanas, y estamos haciendo todo lo posible de entregar los paquetes.

“Es una zona muy focalizada porque se hablaba de una zona muy amplia, de Loxicha, Pochutla, Tonameca, entre la zona de Huatulco y Puerto Escondido, pero muy acotado a la Costa y a la zona de la sierra. Y afortunadamente estamos pudiendo entregar paquetes, aun no tenemos un balance completo, pero en el caso de que no se pudieran entregar, serán muy pocos los que no se puedan entregar en esa zona y respetaremos sin duda el sentir de la propia comunidad”.

Explicó que la comunidad está demandando la atención inmediata del gobierno local y el gobierno federal frente al desastre y en algunos casos la prioridad es la atención. Acompañamos el reclamo de las comunidades para que los efectos del huracán sea lo primero que se atienda.

Indicó que hay otro tipo de problemas en Oaxaca como problemas carreteros, por demandas de diversa índole, “que no tienen que ver con el proceso electoral, como es en la zona de San Juan Mazatlán Mixe”. Ahí estaba en riesgo la entrega de 100 paquetes y ahora restan 17.

“Pero si analizamos todo el conjunto de situaciones frente al tamaño de la elección, de los 5 mil 706 paquetes en Oaxaca proyectados a entregarse, ya se han entregado 5 mil 241, el 91.85 por ciento”.

Es decir, a pesar de estas circunstancias, como conflictos sociales, bloqueos y el paso del huracán, la entrega de paquetes es importante , “juzgamos que estamos en condiciones de llegar muy pronto a la meta”.

Los funcionarios electorales dieron conferencia de prensa para dar un corte informativo de las condiciones para la contienda a la que están convocados 11.7 millones de ciudadanos; 147 mil ciudadanos fueron capacitados para ser funcionarios en las 21 mil casillas a instalar.

El domingo habrá información de las tendencias electorales, con base en resultados emanados de conteos rápidos, mientras que la captura oficial de casillas se concentra en el sistema denominado Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) que estará en operaciones 24 horas, por lo que se prevé que a la media noche del domingo hayan sido capturadas el 90 por ciento del total de las actas.

Los resultados definitivos se dan a conocer hasta el miércoles entrante, al término de los cómputos distritales oficiales.