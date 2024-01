Fractura en izquierda local es por desacuerdos con el PT: Márquez

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

En conferencia de prensa, presidente del Consejo Estatal de Morena, Rubén Márquez Flores reiteró que el fallo de la unión de la izquierda en el escenario local, se debe a desacuerdos con el Partido del Trabajo (PT) y el actuar de algunos personajes como el diputado Xerardo Ramírez y la diputada Ana Luisa del Muro que han sido sistemática opositores en el Congreso local, por lo que no se permitirá en lo local, “cargar, aguantar o solapar” estas actitudes cuando el Partido Verde, a diferencia, han sido aliados y han acompañado el proyecto de la Cuarta Transformación.

- Publicidad -

“Nosotros habíamos repetido nuestra intención de no ir con el PT por los argumentos que ya vimos, sin embargo, estamos en una etapa con una altura de miras y con un objetivo superior que es lograr el Plan C en Zacatecas, lograr el segundo piso de la Cuarta Transformación y no queremos distraernos de esos objetivos”, dijo el líder morenista, quien enfatizó, además, que ya al pueblo de Zacatecas no se le puede engañar de tan politizado que está y sabe bien dónde está la transformación y qué es lo mejor para el pueblo de México.

“No nos preocupa la especulación, aparte, les deseamos mucho éxito a todos, esperamos que coadyuvemos en que le vaya bien a México y Zacatecas y nosotros nos enfocaremos en nuestros objetivos, además, un concepto de izquierda va más allá de grupos: es la construcción de un movimiento y velaremos porque el pueblo nos respalde”, no obstante, enfatizó, el apoyo a las políticas de la Cuarta Transformación tendrá que ser a criterio de cada instituto político y “cada quien tendrá que asumir sus dichos y sus hechos” y los resultados se verán este 2024, dijo.

Con respecto a las declaraciones del diputado federal y delegado político del PT, Alfredo Femat, quien aseguró que Morena en Zacatecas tiene matices de ser un proyecto de una familia, Márquez Flores señaló que son un gran movimiento en el que caben miles de zacatecanos, por lo que esa “visión reductora” no abona a la construcción de la Cuarta Transformación. “Nosotros hemos sido muy claros desde la dirigencia de Morena que tenemos una responsabilidad moral con el pueblo, entonces nosotros somos muy institucionales y parciales, y velaremos por el beneficio del movimiento y por ello estamos defendiendo la militancia”.

En el movimiento ya no

caben las individualidades,

por lo que enfatizó que si

todos privilegian el movimiento

no debe de haber una división.

En el movimiento, añadió el líder morenista, ya no caben las individualidades, es como lo que ha enseñado el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que enfatizó que si todos privilegian el movimiento, que es un interés superior, no debe de haber una división, sino al contrario; ante ello, aseguró que la militancia de los partidos actuará de manera muy responsable y habrán de construir y seguir caminando sobre el gran animo social que hay.

Con respecto a la coalición “Sigamos haciendo historia en Zacatecas” que los une con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aseguró que harán un “excelente papel” porque han construido un movimiento a partir de la base social y ahora en cada 7 de 10 casas en el estado, dijo, están con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con Claudia Sheinbaum Pardo, la precandidata única que se convertirá en la primera presidenta del país.

Esta intención de coalición, concluyó Márquez Flores, tiene el objetivo de cumplir con el Plan C en las cámaras federales y estatales, y se continuará con la misión de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo y seguirán cumpliendo con el principio básico de “primero los pobres”, sentenció.