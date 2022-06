Pese a escándalo de corrupción, PRI zacatecano respalda a su líder nacional ‘Alito’ Moreno

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

De perder las elecciones en algunos de los seis estados que renuevan su gubernatura el próximo domingo, el PRI respaldará la permanencia de Alejandro «Alito» Moreno Cárdenas, al frente del partido tricolor, pues los resultados electorales no dependen de las dirigencias nacionales o estatales, sino del sentir ciudadano, dijo en conferencia de prensa el dirigente priísta a nivel estatal, Enrique Flores Mendoza.

“Nosotros esperamos resultados favorables en Durango, Aguascalientes y Tamaulipas; que gane la coalición Va por México y que gane el país. Yo creo que lamentablemente en los procesos electorales no ganan los mejores hombres o las mejores mujeres, a veces la emoción social es la que luego lleva a tener los resultados en un proceso electoral. Hoy esperamos que prevalezca la razón y que ganen los candidatos de la coalición”, dijo el dirigente estatal.

Asimismo, el presidente del PRI en el estado, afirmó que sin importar los resultados electorales el próximo domingo, el respaldo hacia “Alito” Moreno por parte de la militancia continuará, porque no es tema de la dirigencia los resultados de los seis estados donde habrá procesos electorales, sino del “sentir ciudadano”.

“Lamentamos que no haya razonamiento, objetividad, que se siga fomentando la condición de odio, que se esté haciendo un tema de división y no de unidad, promovida por el propio Presidente de la República. Jamás habíamos visto en el México moderno a un Presidente que no abonara a la unidad y hoy parece que es el principal objetivo: tener un pueblo confrontado, molesto, u pueblo enojado”.

Además, para Flores Mendoza la intención de dividir es muy clara, pues “quieren llevar a México a un comunismo, a una condición de que un solo hombre tome decisiones por millones de ciudadanos y ciudadanas”. Al respecto dijo que se puede permitir esto, ya que como mexicanos se aspira a un mejor país para las generaciones que vienen detrás. “México no puede convertirse en una Venezuela, México debe seguir siendo una de las principales potencias mundiales como fue gracias al Partido Revolucionario Institucional”, sentenció.

De igual forma, el dirigente priísta en el estado se pronunció en contra del “manejo faccioso” y la intromisión del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Gobernación, Adán Augusto, para intimidar y amedrentar al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien ha sido atacado mediáticamente con una serie de audios que, mediante peritajes expertos, aseguró, se ha demostrado que fueron alterados y sacados de contexto.

“Estamos en contra de ello. Siempre hemos señalado que Morena representa un peligro para México, para la nación”, aseveró, pues el audio con el que se defendió “Alito” Moreno demuestra “la clara intervención” del titular del Ejecutivo Federal para, mediante la presión y el chantaje, tratar de lograr sus intereses que no son los mismos del pueblo de México.

“Este 2 de junio, el Consejo Político Nacional estará sesionado para declarar dos puntos de suma importancia: primero, el respaldo absoluto del Consejo a la figura el presidente Alejandro Moreno como un hombre que se ha distinguido por ver primero por los intereses del país, por los intereses del partido y por la coalición Va por México; y el segundo, para que el consejo denuncie la intromisión del Gobierno de la República en los procesos electorales que se llevarán a cabo el próximo domingo”, concluyó.

Cabe señalar que en los citados audios, “Alito” Moreno habla sobre recepción de pagos y amenazas a periodistas.