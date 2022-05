Marchan miles de trabajadores este primero de mayo; chocan sindicatos

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

“¿Guinda?, ¿por qué será? Pregunta con sarcasmo un trabajador agremiado al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios y Organismos Paraestatales (Sutsemop), al recibir su nueva camisa tipo polo, talla grande, y una gorra, ambas con el logo bordado del sindicato. No eran todavía ni las ocho de la mañana del domingo pero miles de burócratas de la entidad, pintándose del mismo color, el del partido que los gobierna, se preparaban para marchar un primero de mayo más, el Día del Trabajo.

Desde temprana hora casi todas las calles lucían vacías. Elementos de la Dirección de Policía Vial y sus grúas retiraban todo coche de las avenidas por donde marcharía el gremio de trabajadores de todo el estado; sólo en las inmediaciones de la Alameda era donde había más movimiento, pues fue el punto de reunión en el que, vía circular, se les indicó a los agremiados del Sutsemop que debían estar para, además, dotarlos de playeras, gorras y hasta chamarras del sindicato.

El ambiente entre la burocracia estatal no era de lucha. No había cartulinas con consignas ni demandas. Las pocas lonas que se dejaron ver indicaban la dependencia o el organismo al que pertenecían. Todo era bromas, risas, mientras el líder sindical, Israel Chávez Leandro se paseaba entre los sectores saludando y tomándose la foto. El Sutsemop, apenas en días pasados, logró un acuerdo con Gobierno del Estado para recibir un incremento salarial de hasta 5 por ciento, más otros beneficios. Había que marchar de color guinda.

Cerca de lugar, en el callejón de Escalerillas, sobre la avenida Juárez, otro grupo de trabajadores también se preparaba. La playera era blanca y una señora estaba molesta porque le dieron una talla grande. “Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden”, rezaba una leyenda en la espalda de la playera, seguida de las siglas del Sindicato Independiente de Trabajadores del Estado (Sitez). Esperaban a su líder, Alejandro Rivera Nieto, para preguntarle qué poner en las cartulinas que descansaban sobre el cofre de una camioneta que alcanzó a colarse.

“Alto al hostigamiento laboral”, comenzó a escribir con la zurda un trabajador en la mayoría de las cartulinas blancas como la playera. Mientras que, en el piso, las lonas rojinegras anunciaban quién las portará en la marcha. A pesar de que Rivera Nieto señala que son casi 3 mil ya los agremiados, tal parece que no hubo oficio para hacerlos venir, porque no llegaron ni a cien los de blanco, aunque al comenzar la marcha serían mucho más ruidosos que los miles de guinda.

Mientras el Sutsemop inició su marcha por la avenida Fernando Villalpando en sentido contrario, para bajar a la avenida Hidalgo a la altura del Indio Triste y de ahí enfilarse hasta el crucero de la Juárez, donde finalizaría su marcha, el Sitez emprendió su camino por Juárez rumbo a Hidalgo. Tomando caminos distintos y en contra sentido. Esto, mientras de la estación 30-30 los gremios de trabajadores de la educación iniciaban también su camino rumbo a Plaza de Armas al compás del paso redoblado de una banda de guerra con el logo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), sección 58.

De repente, el Centro Histórico de Zacatecas, que era solamente poblado por palomas y perros, cuya actividad -defecar en las aceras- no cambió ni porque era día festivo, se convirtió en un caos por las marchas de distintos colores que invadieron las distintas arterias de la ciudad. Casi 8 mil trabajadores poniéndole un ejemplo gráfico a los transeúntes, sobre el estado en que se encuentra el sindicalismo en Zacatecas: cada quien por su lado.

El momento de mayor tensión, que hubiera sido la envidia de cualquier súper producción fílmica, se dio a las afueras del Teatro Fernando Calderón cuando los agremiados al Sitez que iban gritando “one, two, three, chingue a su madre el PRI, three two, one, chingue su madre el PAN”, bloquearon la marcha del Sutsemop, obligando a la Banda Sinfónica del Estado de Zacatecas y su rusofóbico director, a dispersarse en el lugar.

Menos de cien trabajadores bloqueando el paso de miles. Blancos contra guindas. Domingo primero de mayo en el centro de la ciudad. Tensión. La marcha de Zacatecas paró y nadie sabía que iba a suceder. “Hoy vamos a taponear al desfile oficial”, comenzaron a gritar los del Sitez, mientras que los de guinda gritaron una y otra vez el nombre de su sindicato y armados de valor, encabezados por su secretario general, y un grupo de mujeres, aprovecharon la acera para pasar empujando a quienes les bloqueaban el camino.

A su paso, la consigna “el burro del agua miel me defiende más que Israel”, comenzó a ser entonada y repetida por el equipo blanco, en clara referencia a Israel Chávez Leandro, líder del Sutsemop, a las que le siguieron “al charro sindicalista, en la marcha le pasan lista”, “no vine a caminar, yo vine a luchar” y “el aumento salarial fue puro disimulo, que lo hagan rollito y duro, duro, duro”.

Mientras chocaban “oficiales” contra “independientes”, a la Plaza de Armas llegaron los contingentes de trabajadores de la educación, estos sí unidos y ordenados, pues al ver la contingencia en la avenida Hidalgo decidieron marchar por Tacuba para llegar al lugar donde sostendrían su mitin. SNTE sección 58, Supdacobaez, Sututez, Sittez y un núcleo del Spauaz formaron el contingente, a los cuales se les unieron en la plancha, el Sitez y por un momento, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTSA) sección 39, liderados por Norma Castorena.

Sindicatos unidos se manifiestan

contra gobierno del estado

Fue la plancha de Plaza de Armas la sede donde los sindicatos unidos, mayoritariamente del sector educativo, se manifestaron en contra del Gobierno del Estado, que encabeza David Monreal, esto debido al trato que ha dado a los maestros con la impuntualidad de los pagos, pero también, por la reforma al Issstezac, que aseguran pretendía hacer, la cual, reiteraron, es lesiva para los derechos laborales de los cotizantes.

“Los que estamos aquí somos trabajadores que estamos luchando de manera permanente por las mejores condiciones laborales, salariales, profesionales y sociales de los trabajadores al servicio de Gobierno del Estado de Zacatecas. Manifestamos públicamente nuestro rechazo, nuestro repudio y nuestro coraje al gobernador porque ha violentado los derechos de los trabajadores de la educación”, dijo Óscar Castruita Hernández, secretario general del SNTE 58.

Por su parte, Héctor Manuel Fernández Medina, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de Telesecundaria en el Estado de Zacatecas (Sittez), denunció que están inconformes con el trato que les está dando el gobierno, por lo que manifestó que ya no quieren vivir en la zozobra para los días de quincena, sino que quieren que les paguen puntualmente y no estar esperanzados a cuando se le ocurra al gobierno.

En el mitin estuvo presente también el colectivo plural de delegaciones del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (Spauaz), cuyos integrantes protestaron para depurar y sacar al “charrismo” del sindicato, el cual es “un cáncer que viene carcomiendo las estructuras y aplastando la democracia y la defensa de los derechos”. “Necesitamos que desde el gobierno y desde la Rectoría se respete la libre organización de los trabajadores en torno a sus derechos, por eso es que hoy decimos ¡fuera charros del Spauaz, fuera charros de los sindicatos de la educación!”.

Al colectivo se sumó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTSA), liderados por la secretaria general Norma Castorena Berrelleza, quien refirió que el personal de salud está trabajando bajo protesta porque no hay medicamentos para los pacientes. “No somos certificado de flojera, somos certificado de trabajo, de profesionalismo. Ya se les olvidó quién atendió en la pandemia. Queremos respeto a nuestras condiciones laborales”, dijo la líder sindical.

La concentración culminó con las consignas: “gobernador, ya deja de culpar, al gobierno del pasado, ya ponte a trabajar” y “va a caer la reforma va a caer, ni un paso atrás en la reforma de Issstezac”. Así como con la exigencia del pago puntual de salario y de pensiones, porque advirtieron, la Cuarta Transformación no será posible sin la participación de los trabajadores de la educación, por lo que exigieron finalmente al gobernador David Monreal Ávila, sea sensible con el sector y cumpla todos sus compromisos.