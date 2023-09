Tras desmentir a secretario de Salud, instalan equipos en Hospital General

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

Luego de que Marcela Ramírez Pacheco, coordinadora hospitalaria de Donación, informara en entrevista para La Jornada Zacatecas que la crisis del laboratorio del Hospital General no fue un problema de dos días ni se había subsanado, como aseguró en entrevista radiofónica el secretario de Salud, Uswaldo Pinedo Barrios, sino que era una problemática que seguía vigente después de tres semanas y que incluso había impedido, entre otras cosas, que se realizarán diagnósticos de posibles donadores, este jueves, el nosocomio recibió equipo nuevo.

Piden al gobernador atender directamente a trabajadores

“Yo le pediría al licenciado David Monreal, con todo el respeto que me merece, que como nuestro gobernador nos dé un voto de confianza a los trabajadores, que se acerque directamente a nosotros, no a mí, a la base trabajadora y que escuche de viva voz lo que está haciendo Uswaldo Pinedo y lo someta con la base trabajadora para que nos demuestre a nosotros, que somos quienes trabajamos, para que frente al gobernador quede desenmascarado, que vea cómo está mintiendo y el daño tan grave que le está haciendo a los Servicios de Salud”.

Así lo aseveró la secretaria general de la Sección 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (Sntsa), Norma Castorena Berrelleza, en entrevista con La Jornada Zacatecas, al recordar que la base trabajadora lleva 85 días de lucha en un conflicto que el secretario de Salud, dijo, se niega a solucionar y, por el contrario, está obstaculizando la resolución mintiéndole al gobernador, asegurando que sí hay medicamentos y equipo, con otros intereses, cuando la realidad es que los hospitales tienen carencias, aunado al maltrato a los trabajadores por parte de los directivos ya señalados.

“El secretario de Salud no entiende que no tiene capacidad. Le está haciendo mucho daño a la Secretaría de Salud y, sobre todo, nos ha puesto en mal a todos los trabajadores diciendo que no trabajamos”, dijo la líder sindical, quien agregó que la reticencia para solucionar el conflicto se debe además a que tiene desconocimiento de los procesos porque sigue pensando que está en el Seguro Social.

De igual forma, Castorena Berrelleza desmintió las declaraciones del secretario en lo que al funcionamiento de los laboratorios se refiere. “Tenemos 15 días sin laboratorios en todo el estado por un proceso de licitación el cual los trabajadores desconocemos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son las causas? No sabemos si es una licitación fallida, una adjudicación. No conocemos los detalles porque es un proceso que le corresponde 100 por ciento a Servicios de Salud, sin embargo, hoy no hay estudios y los estudios de laboratorio significan la vida de los pacientes; son estudios de diagnóstico necesarios para que los médicos puedan determinar si entran a una cirugía, a un procedimiento o si se toman el medicamento”.

La líder sindical señaló que, si los almacenes están llenos de medicamentos, estos no han llegado a los hospitales, pero los trabajadores, advirtió, ya no soportan trabajar con Pinedo Barrios y quieren la destitución inmediata tanto de él como de los directivos y administrativos de los Hospitales Generales de Zacatecas y Fresnillo porque la ciudadanía no lo merece, sentenció.

“La base trabajadora, en un grito unánime, pide la salida de Uswaldo Pinedo Barrios; ya le dimos muchas oportunidades y él a lo único que se ha dedicado es a decirle al gobernador que nosotros no trabajamos, que él vino a meternos en cintura, pero nosotros no lo permitimos, no es cierto, nuestra verdad está dentro de las unidades y es completamente contrario a lo que él sale y maquilla con números y papeles. Nuestra verdad y nuestra realidad es que no tenemos con qué trabajar y que tenemos un secretario de Salud y directivos en los hospitales, incapaces, que desconocen los procesos y que no le tienen amor a la Secretaría de Salud ni al dolor que vive la gente por falta de medicamento”, concluyó.