Iniciativa sobre GN busca consolidarla y evitar que se corrompa: AMLO

Ciudad de México. La iniciativa de reforma legal para trasladar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional tiene el propósito “consolidarla, que se mantenga la disciplina y profesionalismo y sobre todo para que no se corrompa como sucedió con la antigua Policía Federal. El propósito no es militarizar o ir al autoritarismo sino cuidar con la vigilancia de la Sedena el crecimiento sano de la que debe ser principal institución de seguridad pública del país”, sostuvo el presidente Andrés Manuel Lópéz Obrador

Desde Palacio Nacional al emitir su mensaje en torno al cuarto informe de gobierno, el mandatario confesó estar muy satisfecho de “que estamos reduciendo la incidencia delictiva. No hay duda, no tengo ninguna duda. Estoy absolutamente convencido de que la paz es fruto de la justicia”.

Aunque destacó que en términos generales la incidencia delictiva del fuero federal se han reducido en 29.3 por ciento y en casos como el secuestro hasta en 81 por ciento, equiparó las cifras en términos de homicidios y su evolución comparativa con pasadas administraciones: en el gobierno de Vicente Fox, creció 1.6 por ciento; en la administración de Felipe Calderón se dispar+on 192.8 por ciento; en el gobierno de Enrique Peña Nieto en 59 por ciento y, según referencias a datos del INEGI en esta administración ha bajado 10.4 por ciento..

Destacó que con la creación de la Guardia Nacional se han profesionalizado a 115 mil elementos y se han concluido la construcción de 242 de los 500 cuarteles . Asimismo, en 19 estados del país, la presencia de la Guardia Nacional es mayor en número de efectivos que las propias corporaciones estatales.

Más adelante, mencionó que en la actualidad la autoridad no es cómplice ni encubridora, ni ejecutora de torturas o masacres. No se admiten relaciones de complicidad con nadie, se combate la impunidad pues existe la voluntad de no dejar sin castigo ningún delito.