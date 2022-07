Hoy inician las pruebas en la Refinería Olmeca Dos Bocas; divide opiniones en la clase política

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

La inauguración de la Refinería Olmeca Dos Bocas, este viernes, genera opiniones y posturas divididas entre los dirigentes y representantes de los principales partidos políticos en Zacatecas; algunos consideran que este proyecto permitirá la autosuficiencia energética y otros que es un retroceso.

Las posturas emitidas tienen que ver con que este proyecto permitirá la autosuficiencia energética, mientras que la contraparte afirma que es un retroceso, pues promueve el uso de combustibles fósiles y excluye las energías limpias.

Luis Medina Lizalde, fundador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el estado, afirmó que la inauguración de la refinería tiene un valor simbólico muy importante, porque se consuma el propósito de recuperar la soberanía energética en las condiciones de la actualidad.

“Eso coloca a nuestro país en circunstancias de resistencia ante la inestabilidad económica internacional derivada de la guerra económica contra Rusia que se ha convertido en una guerra económica que involucra a todos los países”, expresó.

No obstante, opinó que lo importante es que esta refinería busca un fortalecimiento estructural del país, pero también significará un alivio a las finanzas públicas de México, pues será posible ahorrar el recurso que actualmente se dedica a la importación de gasolina y productos refinados.

En ese sentido, dijo que la refinería permitirá que México pueda crear productos elaborados, es decir, no sólo extraer materia prima, sino también desarrollar diversos bienes a partir del petróleo.

Medina Lizalde consideró que este acontecimiento también tiene un significado importante para Zacatecas, pues en ese proyecto están implicados dos personajes de origen zacatecano, el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Antonio Dovalí Jaime, quien fue precursor de la refinación y creador del Instituto Mexicano del Petróleo, y la secretaria de Energía, Rocío Nahle García.

Por otra parte, indicó que en Zacatecas es necesario aprovechar las posibilidades que se derivan de esta política de soberanía y autosuficiencia, por ejemplo, la pertinencia de una planta de elaboración de fertilizantes, la que se inscribiría en la economía regional muy significativa.

Al respecto, expuso que Zacatecas tiene varias décadas sin construir ni elaborar proyectos de trascendencia y sin gestar planes de inversión pública federal que modifiquen las condiciones de la economía estatal.

“La falta de planeación desde Zacatecas, la falta de una verdadera visión de desarrollo, hace que seamos omisos y perdamos oportunidades como la que yo, desde la opinión de alguien que no es experto en el tema, considero que una planta de fertilizantes permitiría eliminar esa dependencia”, comentó.

Medina Lizalde recordó que, durante mucho tiempo, México depende de Ucrania y Rusia en la elaboración de fertilizantes, a pesar de que hubo una época en que los fertilizantes se producían en el país mediante la paraestatal Fertimex.

Ahora, en ese esfuerzo de recuperación y autosuficiencia, dijo que Zacatecas puede gestionar una planta de fertilizantes que genere empleos y que le dé vida a la agricultura y ganadería, lo cual es factible con Rocío Nahle como secretaria de Energía, debido a que puede haber disposición de su parte para impulsarlo.

Asimismo, afirmó que el discurso de la oposición “ha sido puesto en ridículo por la realidad, porque en este momento países como Alemania, los Países Bajos, Bélgica, están rehabilitando sus plantas carboníferas para gestar energía eléctrica. Están haciendo un llamado a que todos los países con petróleo incrementen su producción”.

Incluso, mencionó el caso de Francia que acaba de proponer que se levanten las restricciones a la República de Irán y Venezuela para que su petróleo pueda formar parte del mercado occidental.

De acuerdo con Medina Lizalde, “el discurso opositor mexicano ha quedado en evidencia como un discurso fantasioso fundado en el desconocimiento y en la mitificación de una energía limpia que es deseable, pero que solo es gradualmente posible. No se pueden hacer los cambios de la noche a la mañana, eso va a llevar mucho tiempo”.

Finalmente, opinó que esta refinería sí es de los proyectos más importantes del sexenio, pero hay otra menos publicitada que representará un “salto” en la inserción de México en la economía internacional: el tren transístmico que conectará al Pacífico con el Atlántico a través de Salina Cruz y Coatzacoalcos. “Será un Canal de Panamá sin abrir la tierra”.

Por su parte, Raymundo Carrillo Ramírez, presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), consideró que, desde la perspectiva de izquierda, toda infraestructura que refuerce el Estado es positiva, pero en este caso se trata de una obra que será rebasada en poco tiempo.

Además, dijo que “toda infraestructura y estructura del Estado debe de gozar de una estabilidad que no tenga que ver con el chantaje electoral, que no tenga que ver con situaciones de opacidad. Dos Bocas ha salido muy caro, no es el presupuesto que se planteó y la época nos está alcanzando, porque estamos hablando del aprovechamiento de recursos no renovables”.

Al respecto, aseguró que a esta refinería “le va a alcanzar la época, porque le llegará el tiempo en que no nos va a llevar a nada porque ya hay alternativas de nuevas energías. Ahí es donde vendrán las desventajas”

Indicó que en este momento habrá aplausos, habrá alarde de cumplimiento, pero nadie cuestionará que, en principio se anunció un costo, pero al final resultó una suma mayor, sin esclarecer dónde quedó todo el dinero.

Aunado a ello, Carrillo Ramírez afirmó que en poco tiempo las instalaciones de Dos Bocas servirán como sedes miliares, porque la energía pétrea es la que “mueve la maquinaria de la guerra”.

También manifestó que esta refinería obedece a una visión que estuvo en boga el siglo pasado, cuando se descubrió la utilidad del petróleo, pero con el surgimiento de las energías limpias, quedará rebasada en poco tiempo.

Sobre el propósito de alcanzar la soberanía y la autosuficiencia energética, opinó que su punto de vista es como consumidor y la refinería debe reflejarse en el precio de la gasolina, a 10 pesos el litro.

“Cuando alguien dice que nos va a ser soberanos y autosuficientes, pues sí, pero ¿a qué costo? ¿Al mismo, como si no lo fuéramos? Entonces que baje la gasolina, que se refleje en la economía”, concluyó.

Verónica Alamillo Ortiz, presidenta del Partido Acción Nacional (PAN), señaló que su instituto político está a favor de las energías sustentables y renovables, por lo que la Refinería Olmeca Dos Bocas será un retroceso.

“No se están impulsando las energías limpias y es algo que se ha criticado en muchas mesas de debate donde se dice, no solamente por el tema político sino por los especialistas, de que es un retroceso para el país y el medio ambiente. Definitivamente es un desatino que tiene el presidente”, expresó.

Refirió que esta refinería es uno de los proyectos que más ha impulsado el actual gobierno federal, pero se trata de una obra que va en contra de la transición en el mundo hacia las energías limpias y, por lo tanto, “es un tema más económico u de intereses muy partidistas”.

“Sabemos toda la inversión que se va a hacer para echarla a andar, que va a ser un dinero tirado a la basura como lo han hecho en otros proyectos como el aeropuerto o el Tren Maya, donde el presidente se ha empecinado en destruir a nuestro medio ambiente y no apostar a las energías limpias”, agregó.

Alamillo Ortiz afirmó que México no cuenta con las condiciones para una refinería como la Olmeca Dos Bocas, puesto que es un proyecto que va a generar mucho gasto del recurso público y dará continuidad a la visión del siglo pasado acerca del petróleo.

Desde su punto de vista, en México hay una capacidad importante para generar y desarrollar energías limpias, de manera que se debería atender las recomendaciones de las organizaciones internacionales y, como consecuencia, habría un país sustentable y sostenible en todos los ámbitos productivos.

Señaló que “este gobierno ha sido de retrocesos, de parálisis, donde todo está parado y no tenemos avances en el campo, en la industria, en el empleo, en la economía y en la inseguridad están rebasados. No creemos que en este momento la situación se pueda recomponer”.

Finalmente, Marco Vinicio Flores Guerrero, coordinador de Movimiento Ciudadano en Zacatecas, cuestionó que la refinería Olmeca Dos Bocas no va a operar al 100 por ciento y, entonces, “va a correr la misma suerte que el aeropuerto”.

“Por inaugurar de manera precipitada, sin las condiciones necesarias porque las calificadoras lo evaluaban como un proyecto no tan rentable, no va a operar a la máxima capacidad que tenían proyectada”, expuso.

También aseguró que esta refinería no será suficiente para alcanzar la autosuficiencia en la producción de combustibles, además de que no es posible fijar el precio en el mercado y por lo tanto “va a ser un proyecto fallido que le va a costar mucho a los mexicanos”.

Aunque esta refinería es la máxima apuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con el Tren Maya donde no se ha cuidado el impacto ambiental, reiteró que es un proyecto inviable y muestra de ello está en el análisis realizado por las calificadoras.

Flores Guerrero reiteró que la refinería costará mucho dinero y al final no tendrá impacto en la soberanía y autosuficiencia energética que se pregona en el discurso, a la vez de que es lamentable que promuevan la quema de los recursos fósiles y se deje al margen las energías limpias. Por tanto, “es una apuesta equivocada”.