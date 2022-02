Turismo, campo y obra pública, las tres líneas para reactivar la economía en Jerez: alcalde

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

El turismo, el campo y la obra pública serán las tres líneas para reactivar la economía en el municipio de Jerez, esto luego de que ha sido uno de los sitios en los que repercutido fuerte la crisis, derivado de la pandemia de Covid-19 que ahora atraviesa por su cuarta ola de contagios, así lo confirmó a La Jornada Zacatecas el presidente municipal de dicha demarcación, Humberto Salazar Contreras.

- Publicidad -

El primer brote para el municipio fue muy difícil, recordó el edil jerezano, no obstante, a pesar de que en esta cuarta ola ha habido muchos contagios, la hospitalización y la mortalidad son muy diferentes, pues afortunadamente, dijo, el porcentaje de vacunación ya es muy elevado, y ya se vacunó en su mayoría a adultos y jóvenes, que son la población de más riesgo. Ahora, explicó, el virus se está comportando como una enfermedad estacional y eso es favorable para la economía, la cual, reiteró, está muy afectada y se tiene que trabajar para recuperarla.

Jerez, como Pueblo Mágico, tiene su potencial de desarrollo y crecimiento en el turismo, afirmó el alcalde, por lo que para fortalecer esta área, informó que se están arreglando las vialidades y calles para que estén en condiciones para la gente que vive en Jerez, pero también para el turista, que tenga una imagen más agradable por es, precisamente, un Pueblo Mágico.

“Es una de las líneas que me interesa muchísimo. La imagen de Jerez, la atención de la población hacia el turismo; la relación, que la hemos mejorado mucho, con los migrantes que están interesados en trabajar junto con nosotros. Les interesa Jerez. Estoy sorprendido con las ganas de trabajo que tienen”, dijo Salazar Contreras, quien destacó además, el interés que tiene el gobernador David Monreal para apoyar al municipio en la cuestión turística.

La obra pública será otro de los bastiones importantes para la recuperación económica. En el municipio, acotó el presidente municipal, la obra está encaminada a los servicios públicos, como drenaje, el agua potable, la restauración de las calles y el alumbrado. Con todo eso, sentenció, bien organizado, bien administrado, se va a poder hacer mucho, porque la gente requiere servicios de calidad, pero en cuatro meses, dijo, se está dejando claro que es “un gobierno diferente”.

Además, detalló Salazar Contreras, ha acudido a la Ciudad de México a entrevistarse con el senador Ricardo Monreal, quien le ha manifestado un apoyo fuerte para poder mejorar las condiciones de Jerez, sobre todo en las áreas donde se esté llevando a cabo obra, pero también en materia turística y en el campo, “puertas que hay que abrir y ampliarlas para que haya mejor desarrollo socioeconómico”.

En lo que respecta al campo, Salazar Contreras refirió que se comenzó a trabajar con muy poca maquinaria, por lo que se está gestionando más, ya que es muy importante este sector para el campo, sobre todo porque los campesinos le solicitan maquinaria para hacer bordos, arreglar vados y sobre todo problemas relacionados con el agua. “Estamos trabajando para hacer eso, para el campo. Un pueblo con agua tiene futuro. Sin agua, el problema es muy serio. Afortunadamente en Jerez hay agua, pero sí tenemos que ser conscientes y cuidarla”.

El presidente municipal señaló que el gobernador también tiene muchas intenciones de apoyar al campo, pues dice que “el campo no es problema, sino solución”, por lo que reconoció la necesidad de trabajar de la mano con el Gobierno estatal, pero también con el federal, con los que aseguró que se logrará mucho ya que Jerez tiene un potencial de crecimiento y desarrollo social.

Otro detonante para la recuperación económica será la Feria de la Primavera 2022, a celebrarse en abril. Al respecto, el presidente municipal reiteró que la economía está muy afectada, pero el comportamiento del virus está siendo favorable para poder comenzar a organizar dicha celebración.

“Yo estoy preparándome como si no hubiera pandemia. Me estoy organizando, planeando todo lo de la Feria de Primavera 2022 porque es nuestra fiesta grande, donde vienen muchos migrantes, turistas. La gente tiene ganas de salir, está esperando esta feria con ansias y yo les insisto, si queremos lograrlo, tenemos que seguir cuidándonos. La mortalidad es mínima y aquí hay muchos contagios, pero van en descenso. Tenemos que seguir con las medidas preventivas. Sí estamos preparándonos, en un caso extremo, que no se pueda, se suspendería. Somos muy prudentes, me interesa la salud de la población”, aseguró.

Finalmente, Humberto Salazar Contreras, comunicó a toda la población de Jerez, a todos los migrantes, autoridades estatales y federales que en el municipio se está trabajando y que es necesario trabajar juntos, porque Jerez es de los municipios más importantes, dijo, pues su ubicación lo coloca como un punto estratégico de desarrollo y con apoyo del gobernador David Monreal y el senador Ricardo Monreal, se van a lograr buenas cosas.

“Tengo muchas ganas de trabajar. Estamos en aprietos económicos porque nos dejaron una deuda grande, de 48 millones con el IMSS. Estamos en esa situación, pero bien administrado, tenemos que salir de eso”, concluyó.