Hoy arranca Nueva Normalidad; el riesgo epidemiológico aún es latente

“La nueva normalidad no quiere decir como antes. No quiere decir salir a la calle, que quede clarísimo esto. No es que a las cero horas del lunes primero de junio ya se puede salir a la calle a las actividades normales; tampoco es que comercios, negocios y empresas pueden abrir, no. En aquellas entidades federativas donde el semáforo cambie a color naranja, por ejemplo Zacatecas, podrán considerar la apertura escalonada de aquellas actividades que en este momento son no esenciales, pero si la entidad federativa considera que todavía no es momento, a pesar de estar en naranja, el Gobierno de Zacatecas es completamente libre y le respaldaremos”.

De esta forma es como el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, explicó la “nueva normalidad” que de acuerdo con el calendario inicia hoy primero de junio de 2020, el mismo día en que ha entrado en vigor y que continuará vigente por el tiempo que permanezca la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19) el nuevo Acuerdo General que tiene por objeto establecer los lineamientos a que quedará sujeto el control sanitario para la reapertura general de los sectores público y económico del estado de Zacatecas.

Luego de que el pasado 14 de mayo se publicara en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se establece una para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, Zacatecas inicia el mes de junio como la única entidad federativa en semáforo anaranjado, es decir, de alto riesgo, que le permite plantearse la apertura de otras actividades pero que de acuerdo con lo informado por el gobernador Alejandro Tello Cristerna el viernes pasado, son pocos los cambios que habrá, salvo el regreso de la industria minera, de la construcción y la manufactura automotriz.

Según el Acuerdo o los nuevos lineamientos, los cuales entraron en vigor ayer 31 de mayo al ser publicados en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado, las empresas que se dediquen a lo anteriormente mencionado, tendrán que presentar protocolos de seguridad sanitaria acorde con los lineamientos y que, de no cumplir, podrán ser clausuradas por poner en riesgo la salud de sus trabajadores.

Al convertirse el Gobierno del Estado en la mayor autoridad sanitaria, de acuerdo con lo publicado en el Periódico Oficial, y a fin de poder materializar una reapertura general “segura y ordenada”, es que se emitieron lineamientos para las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, el sector público y educativo que radiquen en el territorio zacatecano y que garanticen la protección en la salud de la población.

De acuerdo con el documento, “en el estado de Zacatecas seguirán vigentes las medidas preventivas para la mitigación y control de los riesgos para la salud causados por la enfermedad grave generada por el virus SARS-CoV2” que consisten en atender la sana distancia, guardando un metro y medio de separación entre personas y evitar la asistencia a espacios públicos y otros lugares concurridos a menores de 12 años, adultos mayores de 60 y grupos de riesgo.

Asimismo, continúa la suspensión temporal de los eventos masivos que impliquen la concentración simultánea de más de 20 personas, tales como reuniones, congresos, congregaciones y similares; se pide evitar saludar de beso, de mano o abrazo, ni tocarse la cara y utilizar de forma permanente cubrebocas mientras las personas se encuentren en las áreas de trabajo, el trasporte y el espacio público.

Para la reanudación de las actividades no esenciales y el uso del espacio público, se especifica que se estará al pendiente de lo determinado por la autoridad sanitaria federal mediante el sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico a que se refiere el Acuerdo general de reapertura.

Sin embargo, los establecimientos que correspondan a las actividades no esenciales deberán elaborar e instrumentar planes y estrategias generales de control sanitario que garanticen el retorno seguro de sus trabajadores. En este caso, la Secretaría de Salud de Zacatecas brindará asesoría a los establecimientos que lo requieran para el llenado de la lista de comprobación ante la Covid-19 de retorno al trabajo, así como para la elaboración del Plan de retorno al trabajo, especialmente de las micro, pequeñas y medianas empresas de la entidad; para lo cual podrá coordinarse con cámaras empresariales, colegios de profesionistas o asociaciones civiles que agrupen tales sectores.

En cuanto a los comercios esenciales las reglas sanitarias permanecen, como el acceso solo a una persona, los filtros sanitarios, la sana distancia y la disposición de agua, jabón, papel higiénico y gel alcoholado. Mientras que en el transporte público permanece la indicación de reducir su capacidad o acomodar los lugares con una distancia mínima de metro y medio, y para el caso de taxis, no podrán transportar a más de dos personas que a su vez deberán llevar cubrebocas.

En cuanto al ciclo escolar, el documento oficial refiere que “el ciclo escolar 2019-2020 continuará mediante la estrategia de educación a distancia de la Secretaría de Educación Pública, por lo que en territorio estatal ningún centro educativo de nivel preescolar, primaria, secundaria, nivel medio superior y superior retomará clases presenciales”.