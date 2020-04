“Dada al aventón”, cifra de que en Zacatecas la movilidad ha disminuido apenas 16%: Tello

Carta enviada por el mandatario al Gobierno Federal ■ FOTO: CORTESÍA

■ Dijo que mediante una carta pedirá que expliquen cómo se obtuvo la medición

■ Señala que Godezac tiene estimado un 70% de aislamiento en los 58 municipios

Luego de que el director general de Promoción de la Salud del Gobierno Federal, Ricardo Cortés Alcalá, expusiera el domingo por la noche en conferencia de prensa que Zacatecas es el estado que menos ha reducido su movilidad y por ende no respeta el llamado a quedarse en casa apenas en un 16 por ciento, el gobernador Alejandro Tello Cristerna descalificó en Radio Zacatecas el dato porque dijo que no es una información real y fue soltada “muy al aventón”, por lo que mediante una carta pedirá que expliquen cómo se obtuvo la medición o bien se retracten y den las cifras correctas, ya que según el gobierno que encabeza se tiene estimado un 70 por ciento de aislamiento en los 58 municipios.

Y es que, a decir del mandatario estatal, las cifras presentadas no tienen lógica, ya que el Gobierno Federal basa sus estudios o “sus decires” en un dato que les da Conacyt obtenido “aparentemente” de las cuentas de Facebook y de Twitter. “No digo que en Zacatecas estemos en la perfección porque nos falta mucho para estar bien y que la gente no esté transitando, pero no estamos en un 16 por ciento, como ellos dicen”.

Además, según Tello Cristerna dichas cifras se contradicen con otra información que ha proporcionado el mismo Gobierno Federal, donde señalan que Zacatecas tiene un 57 por ciento de aislamiento, y en las últimas “nos ponen como el peor estado de la República”, siendo que la medición puede ser complicada y no debe de exponerse de una manera tan genérica, pues deben de tomarse en cuenta lo que sucede en el semidesierto o en las comunidades alejadas donde no hay Internet.

“Al final del día es poco representativa, pero vuelvo a lo mismo; sí hay mucho por hacer, estamos entrando en una etapa muy complicada y vamos a ver si esa llamada de atención nos sirve para reflexionar. Hagámoslo, tenemos que estar en casa”, señaló el jefe del Ejecutivo estatal, quien agregó que al escuchar la información le causó primero sorpresa y luego molestia ya que esos datos no son una realidad, sino que los “soltaron muy al aventón” y por eso pedirá mediante un escrito que le sean esclarecidos para tomar todas las medidas.

En este sentido informó que Zacatecas si ha endurecido sus medidas de prevención y que incluso se ha adelantado a las fases, pues el sábado 25 de abril se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado un Acuerdo en el que se establecen los lineamientos a que quedará sujeto el control sanitario, por lo que se estarán endureciendo las medidas y siendo más restrictivos en la movilidad y permisividad, por lo que hizo un llamado también a los alcaldes para que se sumen y trabajen de la mano con el Gobierno estatal.

Zacatecas sí reporta disponibilidad

hospitalaria a la Red IRAG

En el mismo programa Consultorio Radiofónico, conducido por el periodista Isaías León y transmitido por el Sistema de Radio Zacatecano y Televisión (Sizart), Tello Cristerna confirmó que Zacatecas sí está reportando ya a la Red IRAG su capacidad y disponibilidad hospitalaria para atender a pacientes con Covid-19, sin embargo, no precisó el porcentaje de camas utilizadas hasta el momento y por ende, el de las disponibles, no obstante durante la conferencia de la tarde, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, expuso mediante una gráfica que Zacatecas cuenta con el 100 de sus camas con y sin ventilador, disponibles, aunque pudiera parecer desactualizado ya que según informes de la SSZ sí hay pacientes hospitalizados.

A decir del mandatario, el Sector Salud del Gobierno Federal ya sabe las capacidades del estado de Zacatecas, aunque consideró que es una respuesta muy difícil de dar, ya que sí hay camas, pero el brote puede rebasar las capacidades de un día para otro porque es un “enemigo invisible”, aunque si se comporta como hasta el momento, el estado sí tendría las capacidades para atender.

En este sentido el gobernador recordó que en la Uneme hay 84 camas, en Fresnillo en el Hospital de la Mujer reconvertido a Hospital Covid y administrado por la Sedena hay 50 más, en el Hospital Militar de Zona se cuentan con 30 y en el Seguro Social se están gestionando junto con las autoridades una inversión especial para 50 camas más, todas con ventilador, por lo que si se mantiene la curva se le podría hacer frente, ya que las estimaciones del Gobierno estatal hablan de 140 pacientes que las necesitarían.

Por tal motivo el gobernador hizo un llamado a la gente a que no salga a la calle y no haga todavía su vida normal, ya que si la epidemia “nos rebasa”, no va a haber hospital ni aquí ni en ningún lado para atenderlos. Por ende, el gran reto es que no haya pacientes que necesiten terapia intensiva y estas camas al mismo tiempo porque se generaría un problema, pero todo dependerá de la responsabilidad de los zacatecanos, concluyó.