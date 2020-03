Gobernador se suma al llamado federal de “si puedes, no salgas de casa”

El gobernador Alejandro Tello trabaja vía remota, para cumplir con las medidas de sana distancia ■ foto: la jornada zacatecas

Luego del llamado que hiciera el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del gobierno de México, Hugo López-Gatell Ramírez, sobre la última oportunidad que tiene el país para controlar el avance de la pandemia de Covid-19, Alejandro Tella Cristerna, gobernador de Zacatecas, refirió que de la misma manera se estará replicando en todo el estado la exigencia a la gente para que se quede en casa. “Tenemos que ser muy cautelosos, estas semanas que vienen son fundamentales para que en este país se logre controlar esta pandemia”.

Así lo declaró en el programa “Consultorio Radiofónico” que todos los días se está transmitiendo por Radio Zacatecas y los canales del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión (Sizart), en el que informó además que mediante una serie de equipo de perifoneo se está llevando el mensaje y las medidas de prevención a las comunidades más alejadas, donde se les invita a que se aíslen y se protejan.

El mandatario estatal señaló que este método “a la antigua” buscará llevarse a cada rincón y a las zonas donde se requiera, por lo que han estado contratando a todos los que brindan ese servicio e invitando a quienes se dedican a ello y aún no están contratados por el Sector Salud, a que se sumen y pongan a disposición su equipo.

Asimismo, adelantó que se solicitará a la empresa de Plaza Galerías “se solidarice con nosotros”, ya que es un punto neurálgico y a pesar de que han cerrado los cines, algunos comercios y ha disminuido su afluencia en más del 50 por ciento, se necesita que se tomen medidas al máximo, que si bien no se tiene la posibilidad de cerrar, haya un acceso más restringido para que no haya una suma de personas en riesgo.

Al cuestionársele sobre medidas más severas para orillar al confinamiento, Tello Cristerna refirió que el Gobierno de Zacatecas está tratando de implementarlas lo más que se puede, y al no haber un ordenamiento de “toque de queda” como tal en el país, el cual dijo sería complejo, lo mejor es volver a lo esencial de los cuidados, que están en cada uno de los ciudadanos. Aun así, se tendrá que ver cómo se puede dispersar a las personas sin entrar en una ilegalidad.

De igual manera, adelantó que a partir de hoy estará en contacto con cada uno de los encargados de las siete jurisdicciones sanitarias que tiene el estado para ver el tema de la cobertura y las necesidades, ya que no se puede estar esperando a que “esto se desborde”, pues afortunadamente, dijo, en Zacatecas todavía no hay decesos y se espera que no haya, pero para eso hay que estar bien preparados.

Finalmente, el jefe del Ejecutivo estatal desmintió el tweet que circuló en redes, en el que anunciaba que luego de haberse realizado la prueba del Covid-19 el resultado era positivo. “Si tuviera los síntomas claro que me haría la prueba. Nada nos hace diferentes a nadie, tenemos las mismas condiciones de riesgo y debemos tener las mismas medidas de responsabilidad. Hasta este momento, bendito sea Dios no lo tengo, pero eso no le debe preocupar a la gente, lo que si nos debe preocupar es que un médico tuviera Covid-19, que son los que realmente están salvando vidas”, puntualizó.