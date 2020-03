Confirma SSZ que primer contagiado por Covid-19 en el estado es un médico del Seguro Social

Gilberto Breña Cantú, secretario de Salud ■ FOTO: ALEJANDRO ORTEGA NERI

■ Tiene 38 años, es diabético recibe atención en la clínica 1 de instituto y se reporta estable

A

Gilberto Breña Cantú, secretario de Salud de Zacatecas, informó en conferencia de prensa que el primer caso positivo de Covid-19 en Zacatecas correspondió a un médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de 38 años, diabético, que hasta el momento recibe atención en la clínica 1 de instituto y hasta el momento su situación es estable, mientras que las autoridades continúan con el protocolo ubicando a las personas que pudieron tener contacto con él para proceder a su estudio y en dado caso de resultar positivos, el aislamiento.

Detalló que el paciente se encontraba ya internado desde el día 18 pero fue hasta el 19 de marzo que se confirmó que era Coronavirus. El caso lo llevaba el Seguro Social, dijo, conforme a su propio protocolo, sin embargo, como tenían que mandar el estudio a Monterrey y esperar varios días, se le pidió a la Secretaría de Salud que hiciera la prueba para una mayor rapidez.

De acuerdo con lo informado, el paciente pudo haber sido contagiado por su hermana, quien estuvo de visita Zacatecas procedente de Francia en días pasados, por lo que ahora se está investigado y aislando a los contactos. Sin embargo, el funcionario destacó en este momento la confidencialidad de dichas personas, luego de que la fotografía del médico comenzó a circular en grupos de WhatsApp haciendo uso indebido de sus datos e imagen. “Es como la difamación: si él tiene rabia todo mundo lo va a apedrear”, reprobó el titular de la salud.

“Se está haciendo un seguimiento de los contactos. No vamos a decir quiénes son, ni dónde están, para eso existe un servicio de epidemiología en las instituciones. En cuanto tenemos un sospechoso se comienza a hacer la investigación de todos los contactos para aislarlos y poderles dar seguimiento”, reiteró.

Breña Cantú hizo un llamado a la sociedad a que coopere. Que si viene de un país donde hay gran cantidad de caso, debe aislarse cuando menos siete días, por convicción propia. Y si se siente enfermo avisar a los servicios de salud para que ellos acudan a hacer el interrogatorio y el estudio. Al respecto, dijo que han recibido más de 130 llamadas en la última semana, sobre todo para pedir información, aunque denunció que se han contabilizado 29 de gente que solamente llama para bromear.

El secretario recalcó que lo que se tiene que hacer para evitar un mayor brote es el aislamiento voluntario. Que los que acuden a consulta a los hospitales solo sean acompañados por una persona, que la gente de riesgo como embarazadas, hipertensos, diabéticos y cardiópatas que trabajen desde casa y que sigan la línea de recomendaciones conocidas.

Infraestructura suficiente

En la misma conferencia, Breña Cantú precisó que Zacatecas cuenta con el material médico como humano suficiente para hacer frente a la contingencia. Refirió que tanto cubrebocas como gel alcohol se surten provisionalmente. “Hay de todo, pero no podemos soltarlo libremente porque comienza a haber ‘huachicoleo’ de gel y tenemos que respetar”.

Con respecto a la infraestructura, el funcionario señaló que según lo que se ha visto a nivel mundial, el 86 por ciento no amerita internamiento por son pacientes de un cuadro leve y pueden estar aislados en sus casas, y que sólo el 2 por ciento sí lo amerita, por lo que ya se tiene un conteo de las áreas que se van a utilizar aquí, así como de los ventiladores y monitores con el medicamento para la atención.

“Sí tenemos capacidad, lo más importante es que no nos lleguen todos los pacientes al mismo tiempo. ¿Cómo podemos lograr esto? Con el aislamiento. No son vacaciones, entiendan”. Agregó que hay más de 300 camas que se van a utilizar conforme sean necesarias.

En cuanto al personal médico, Breña Cantú dijo que saben cómo atender un caso de infección respiratoria aguda, pues este no es diferente y por ende todos los cuidados son los mismos. La diferencia, aclaró, es que es un virus nuevo y no se ha convivido con él, por lo que la gente no tiene inmunidad.

De acuerdo con el último informe de infraestructura de la Secretaría de Salud de gobierno federal, la media nacional de Camas Hospitalarias en México es de 8 por cada 10 mil habitantes, muy debajo de la que establece la Organización Mundial de la Salud (OMS) que son 18 por cada 10 mil. En este caso Zacatecas está acorde con la media mexicana.

En cuanto a personal de salud, el criterio de la OMS señala que debe haber 44 profesionales del área por cada 10 mil habitantes, mientras que en México muy apenas se llega a 27, y Zacatecas registra en este indicador una cifra oscilante entre 24 a 29 profesionales de la salud por cada 10 mil ciudadanos. Y con referencia al personal médico, la media nacional establece un criterio de 12 médicos por cada 10 mil habitantes. Para tal caso, la entidad gobernada por Alejandro Tello se encuentra justo en la media.

Además, los recursos humanos para la salud en servicios estatales, la dependencia federal dio a conocer que en todo el país se cuenta con el siguiente personal en unidades de atención operando: más de 37 mil médicos y médicas generales; más de 112 mil enfermeros y enfermeras en contacto con pacientes; más de mil 200 urgenciólogos; más de 200 neumólogos; más de 170 infectólogos y 440 epidemiólogos.