“No son vacaciones, se trata de aislamiento preventivo para evitar contagios de Coronavirus”: Godezac

El gobernador Alejandro Tello se reunió con alcaldes de los 58 municipios para difundir protocolos sanitarios en la entidad ■ FOTO: ANDRÉS SÁNCHEZ

■ Zacatecas permanece en Fase 1; llaman a no extralimitar precauciones

En medio de la pandemia mundial y la crisis sanitaria que afronta el país, se realizó una reunión entre las autoridades del Sector Salud, el gobernador Alejandro Tello, la Secretaría de Educación y los presidentes municipales, para recordarle a la población que “no son vacaciones”, se trata de aislamiento voluntario o preventivo para evitar contagios de Coronavirus en las distintas esferas sociales.

El mandatario Alejandro Tello Cristerna pidió responsabilidad a las cabezas municipales, exhortándolos a posponer actividades culturales para prevenir contagios masivos, así como a estar preparados y saber atender y actuar ante la contingencia, pues aunque por el momento la entidad se encuentra en un primer nivel de contagios, esto podría cambiar en cualquier momento.

De igual forma los invitó a seguir instrucciones del Sector Salud y a estar en constante comunicación, agregando que “no queremos que haya pánico, pero sí atención”, porque es la responsabilidad de los mandatarios como de cada persona tomar medidas, “cada uno de nosotros somos el primer filtro”.

En la concentración se reiteró la importancia de tomar medidas preventivas, como lavarse las manos constantemente con agua y jabón, realizar estornudo de etiqueta, evitar saludos de beso o mano y evitar acudir a espacios públicos o eventos masivos.

Informaron que, aunque en Zacatecas aún no existe algún caso de Coronavirus, las medidas de prevención se toman para no tener consecuencias graves como Italia, donde no se le dio la importancia necesaria al virus, y más bien seguir el ejemplo de China, que, a pesar de ser donde surgió la enfermedad, ya está saliendo del problema.

“Diferentes escenarios, diferentes cosas qué hacer”. Al final del evento, la secretaria de Educación del estado, Gema Mercado, profundizó en las acciones que se tomarán en la secretaría y en las escuelas, dando a conocer que se harán limpiezas a profundidad en las escuelas por parte de padres de familia, profesores y trabajadores voluntarios.

Sobre por qué las clases se suspenden hasta el viernes, Mercado comentó que esta semana se trabaja para organizar la conformación de una comisión de salud en cada escuela, que, aparte de estar al tanto de las medidas ya conocidas, será responsable de explicarles a los niños qué es el virus y por qué se debe prevenir.

Asimismo, dio a conocer que el lunes 23 del presente mes se realizará una reunión de consejo escolar para el periodo y lo que se avecina, donde se discutirán las acciones que debe tomar cada escuela según sus necesidades; las clases vía Internet son una posibilidad, así como el repaso del material visto en clase.

Sobre las preocupaciones de algunos alcaldes sobre la imposibilidad de algunas personas de realizar el aislamiento voluntario, debido a sus necesidades económicas, las autoridades respondieron que en la mayoría de los casos el Coronavirus no presenta complicaciones, por lo que no deben aumentar las preocupaciones, sólo reiterar que cuando tengan sintomatología deben atenderse con un médico.