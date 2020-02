Morena debe ser un ejemplo de desarrollo político: Ramírez Cuéllar

El zacatecano Alfonso Ramírez Cuéllar visitó la capital del estado ■ foto: alejandro ortega neri

“Somos una presidencia que tiene mucha fortaleza y mucha legitimidad”

El reclamo es que el partido empiece a restablecer su institucionalidad, lograr unidad

Se reunió con militantes y fundadores morenistas en las instalaciones del Comité Directivo Estatal

“Estamos dándole la vuelta a la página, hubo una decisión unánime, contundente, el 26 de enero. Salimos prácticamente con el apoyo absoluto de todos los congresistas, somos una presidencia que tiene mucha fortaleza y mucha legitimidad, y ha sido verdaderamente excepcional el recibimiento que hemos tenido en todas las entidades que visitamos. Y además, el reclamo es que Morena empiece a restablecer su institucionalidad, a lograr grandes niveles de unidad, y afortunadamente yo tengo una relación excelente con todos los actores políticos que me está permitiendo instalar las mesas de diálogo y de acuerdo, para que nuestro partido se meta de lleno a acompañar las trasformaciones que está realizando el presidente de la república”.

Estas fueron las palabras del zacatecano Alfonso Ramírez Cuéllar, contendiente por la presidencia nacional de Morena, en su arribo ayer a las instalaciones del Comité Directivo Estatal del partido en Zacatecas, donde se reunió con militantes y fundadores para reiterar la urgencia de unidad y sacar a Morena adelante. Debe ser un ejemplo de desarrollo político.

Su propósito como presidente nacional del partido, dijo, es restablecer la institucionalidad, lograr mayor unidad e instalar una estructura organizativa que se quedó en el abandono y que está fragmentada. “Vamos a ser una dirigencia muy cercana. Yo tengo la fortaleza, la legitimidad y la unanimidad que me dio el congreso. Tengo el carácter, la cercanía con todos, absolutamente. En todos los estados me he reunido con los actores políticos, con toda la militancia, creo que ha sido un acierto que este proceso se conduzca así, porque estamos desarrollando una gran labor unitaria”.

“Ya ahorita vamos a sacar a morena del pleito permanente que tienen, un día sí y un día no, que están metidos más en los pasillos del Poder Judicial, perdiendo el tiempo, desgastándose entre ellos mismos, poniéndose zancadillas. Ahorita eso para nosotros ya va a quedar atrás y ahora sí a fortalecer los comités municipales, los consejos estatales y sus dirigencias y a echar a andar ya un proceso para que Morena salga”, subrayó, el político.

Y es que agregó que la militancia ya “está harta” y la sociedad también por tanto desgaste, de ahí pues que se haya dado el mandato unánime para que él sacara e partido adelante, “para meterle vida, dinamismo, para que se convierta en el principal soporte de todos los cambios que está impulsando el presidente”. En ese sentido, consideró que la militancia ha visto “como una bocanada de oxígeno” su llegada a la dirigencia del partido.

Por tal motivo, dijo, se buscará conversar con la sociedad, con los empleados, con los estudiantes, con las mujeres que están sufriendo muchísima violencia que han desatado en el grave problema de los feminicidios, con los empresarios, con quienes, adelantó, sostendrá una reunión el 15 de febrero. Reiteró, por último, que Morena busca será un partido abierto y plural en el que se va a recibir a todos y se va a poner muchísima atención, cuidado y protección a las autoridades locales, señaló antes de comenzar la reunión con la militancia zacatecana en la que llamó la atención la ausencia del dirigente local Fernando Arteaga.

Con respecto a la pugna entre las vertientes y las declaraciones de Yeidckol Polevnsky en su gira por Hidalgo, donde aseguró que ella sigue siendo la secretaria general en funciones de presidenta, Ramírez Cuéllar precisó que “existe nomás un presidente, es el caso de Alfonso Ramírez Cuéllar. Ella es secretaria general”

No obstante, Cuéllar aclaró que falta el reconocimiento del INE, el que dijo, es un trámite formal ya que se entregaron todas las actas y los resolutivos conforme o dicta la norma del partido. “Estamos con toda la tranquilidad, con toda la fortaleza y toda la legitimidad para reunirnos con militantes y sacar a Morena de esta marasmo y meterlo de lleno a acompañar las transformaciones y los cambios que se están desarrollando en el país”.

Finalmente, el político aseguró que Morena va a gobernar Zacatecas en el 2021, pues aunque no se tengan aún nombres definidos, todos son “rescatables” y el estado va a ser gobernado por un zacatecano o zacatecana perteneciente al partido. Además dijo estar confiado en que ganarán las 15 gubernaturas en juego y la mayoría en la cámara de diputados.

Queja ciudadana por

“carne asada” en

pleno Centro Histórico

Horas después de la reunión de Ramírez Cuéllar con la militancia morenista, integrantes del Barzón Zacatecano organizaron una “carne asada” en la que no faltó la cerveza en plena Plazuela Miguel Auza, con el motivo de festejar la visita del dirigente, acto que hizo que ciudadanos y habitantes del centro manifestarán su inconformidad, por lo cual, personal del ayuntamiento capitalino, perteneciente también a Morena, acudió a lugar donde los organizadores fueron multados.