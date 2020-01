“Sí es Fito Bonilla un candidateable. Sí lo es como lo son muchos”: Noemí Luna

“Sí es Fito Bonilla un candidateable. Sí lo es como lo son muchos. Por nuestra parte, por ejemplo, yo he dicho que hay cuadros panistas que tienen la calidad y la trayectoria y sobre todo, las cartas de presentación para poder ser gobernador, como es el caso de Pedro Martínez o muchos alcaldes. Nada está dicho. Sí veo en Fito Bonilla a una persona que no tiene una mancha de corrupción como la pudieran tener otros actores, y pues ha sido un secretario que ha trabajado, a mi criterio, con mira del desarrollo del campo más que clientelizar un sector que históricamente había sido como un botín político”.

Así lo consideró la presidenta estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Noemí Berenice Luna Ayala, quien junto con actores de otros partidos políticos se dieron cita el sábado pasado en la celebración de cumpleaños del secretario del Campo estatal, Adolfo Bonilla, acto al que algunas voces dieron el significado del “destape” del fresnillense como candidato tricolor para la gubernatura en el proceso electoral de 2021.

En este sentido, la dirigente albiazul dijo que su asistencia se debió a una buena amistad que tiene con Bonilla pero también por el “buen trato” que ha recibido de él como secretario del campo. “Yo debo decir, con toda claridad, que es de los secretarios que le ha dado un trato igualitario a los ayuntamientos al margen del partido del cual provengan. Hoy el PAN cogobierna con el PRD y Movimiento Ciudadano 18 municipios, que se traduce en miles de zacatecanos, y estamos obligados a atender canales de diálogo, a que haya una buena relación”.

“Si bien se le puede dar la connotación de un destape de campaña, eso habrá que verlo con el tiempo. Reitero, yo estuve ahí como amiga de Fito Bonilla, entendiendo el momento que vive el estado, que hoy más que nunca Zacatecas necesita de encontrar coincidencias entre los distintos actores políticos más allá de las diferencias, porque el rezago y los problemas son muy grandes y es momento de ir viendo en qué aportas, sin abonarle a un clima de conflicto y más cuando se avecina un año electoral que va a ser muy complejo”.

Con respecto a una posible alianza electoral con el PRI, Luna Ayala detalló que los momentos para analizar si se va o no en coalición aún no se han dado, pues en el caso del partido que encabeza tendrá que ser el Consejo Estatal el que decida y aún no se ha hecho el análisis que debe hacerse tomando en cuenta muchos elementos, aunque el principal de éstos, a su consideración, tiene que ver en un proyecto que “de verdad” le aporte al estado y no una mera “rebatinga” de intereses particulares. “En ese tenor nada está dicho, pero tampoco está cerrada ninguna posibilidad”, aseveró.

“Si lo digo con transparencia: hay diálogo con todos los actores y algo que ayudó mucho que hubiera diálogo es que logramos hacer causa común que, no se había hecho nunca, y fue en la defensa del presupuesto de Zacatecas, que convocó a todos los partidos y no exclusivamente a un bloque anti Morena. Lamentablemente no estuvieron ahí los representantes de Morena, pero si se conforma una alianza, no debe ser con miras a derrocar un partido o un personaje, es con miras a tener un proyecto en aras de consolidar un desarrollo en Zacatecas, que ha quedado pendiente a lo largo de la historia”, concluyó la líder de Acción Nacional.