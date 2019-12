Ponen en pausa construcción del Sistema Milpillas

El gobernador Alejandro Tello, este martes en un acto público ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

■ Ya no se busca adquirir los predios que faltan en la zona de las obras: Alejandro Tello

■ Hay 504 mdp asignados a la presa este 2019 y 533 mdp previstos para 2020

■ Propietarios de las tierras “están especulando, están tratando de vender muy caro, a precios que los avalúos no lo dan”; atribuye el hecho a actores políticos, “ahí se los dejo”

■ El problema con la adquisición de terrenos comenzó desde que Godezac decidió no encabezar las negociaciones con los ejidatarios, sino que optó por contratar a una empresa

■ La Secretaría de Agua y Medio Ambiente, encabezada en ese momento por el ex secretario Víctor Armas, realizó la contratación que derivó en observaciones por parte de la ASE

A pesar de que el Gobierno Federal anunció ya que se consideraban los recursos necesarios para que se lleve a cabo la construcción del Sistema Milpillas, tanto la presa como el acueducto, el Gobierno del Estado ha decidido abandonar este proyecto y dejarlo en “standby”.

El gobernador Alejandro Tello Cristerna informó que ya no se está buscando adquirir los terrenos que faltan en la zona de las obras, en el municipio de Jiménez del Teul, y que es el único paso que falta para poder ejercer los 504 millones de pesos que se le asignaron a la presa Milpillas este 2019 y los 533 millones que ya se contemplan para 2020.

La razón, dijo el mandatario estatal, es que los propietarios de las tierras están “especulando (…) Nos están tratando de vender (los terrenos) muy caros, a precios que los avalúos no lo dan” y atribuyó el hecho a “actores políticos, ahí se los dejo, que eso era lo que intentaban, que se elevara y no puede ser factible que tú compres una hectárea a 10 pesos y la de al lado cueste 20, 30 o 50”.

Sin embargo, el problema con la adquisición de los terrenos y por lo tanto con la obtención de la certeza jurídica de las tierras para avanzar con el proyecto comenzó desde que el Gobierno estatal decidió no encabezar las negociaciones con los ejidatarios, sino que optó por contratar a una empresa para que hiciera este trabajo.

Concretamente fue la Secretaría de Agua y Medio Ambiente, encabezada en ese momento por el ex secretario Víctor Armas Zagoya, la que realizó la contratación que derivó en observaciones por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

La instancia de fiscalización del estado observó un monto de más de 12 millones de pesos, pagado a la compañía Corporativo Internacional Krystal S.A. de C.V., por supuestas irregularidades durante el año 2016 y que, de no ser aclaradas, podrían implicar una sanción resarcitoria por la cantidad mencionada.

La contratación de esta empresa, de acuerdo con la auditoría, fue responsabilidad ya de la presente administración gubernamental del estado ya que corresponde al periodo que va del 12 de septiembre al 31 de diciembre de 2016.

Los 12 millones de pesos de probables irregularidades fueron pagados, presuntamente, para realizar un “diagnóstico integral de los regímenes de propiedad, privada, así como ejidal y/o comunal en zona de inundación del vaso donde se construirá la presa Milpillas en el municipio de Jiménez del Teul, Zac., y línea de conducción para el abastecimiento de agua potable al corredor Zacatecas-Fresnillo”.

Sin embargo, al momento de la auditoría no se obtuvo la evidencia necesaria para comprobar estos trabajos y por ello en la cuenta pública se estableció que no había “evidencia documental de los resultados correspondientes con los cuales haya dado cumplimiento con las obligaciones contraídas en el contrato” que se firmó el 9 de diciembre de 2016 y que se derivó, además, de una adjudicación directa y no mediante licitación.

Como probables responsables de esta situación se señala tanto a la representante de la empresa Cristal Hernández Román, el ex secretario de Agua y Medio Ambiente, Víctor Armas Zagoya y quien fungía como coordinador jurídico de esta dependencia Salvador Constantino Ruiz.

El propio secretario general de Gobierno, Jehú Eduí Salas Dávila, reconoció que hubo fallas en el actuar del gobierno a la hora de negociar con los ejidatarios como, por ejemplo, el no tener presencia permanente de autoridades de gobierno en la zona.

La falta de certeza jurídica en el 100 por ciento de las tierras provocó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en el mes de julio anunciara que se detenía la inversión del 504 millones de pesos programada para este año hasta que el Gobierno estatal cumpliera con este requisito.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020 vuelve a aparecer la presa Milpillas como un proyecto al que se le estarían destinando 533 millones de pesos, pero también en el momento en el que las autoridades estatales cumplan con su obligación de obtener las tierras.

Además, en el Plan Nacional de Infraestructura anunciado la semana pasada por el Gobierno Federal también se contempla el proyecto, particularmente la segunda etapa del acueducto, dentro de las obras que se realizarán con inversión privada y se estima un recurso de 4 mil 500 millones entre los años 2021 y 2022.

Sin embargo, en una entrevista dada este martes, el gobernador anunció que han decidido dejar el proyecto en “standby”: “Yo en este momento no estoy empujando para la compra porque ha habido una posición tajante de los dueños de que quieren eso y no es menor. (…) No se vale, no lo voy a hacer y no tengo problema de que quien llegue el día de mañana o si todavía me toca, lo compra y hace ese gran proyecto”, aseguró.

Inclusive, dijo que se buscará que en el Plan Nacional de Infraestructura ya no se incluya este proyecto sino otros y en particular refirió que se estará haciendo una nueva propuesta que pudiera estar relacionada con el tema de movilidad en la zona conurbada.

“Yo propondría de entrada varias obras que se requieren ya aquí en la zona conurbada, concretamente en nuestra vía que es el boulevard, la conectividad a la (vialidad Manuel) Felguérez, varios puentes o distribuidores que se requieren para que no haya accidentes. Es hacer ya prácticamente todo el complejo de conectividad en Guadalupe y la capital y alguno en Fresnillo”, concluyó.